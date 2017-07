Tour is klaar met de zwarte kant van ‘Peter The Great’

Peter Sagan kan tegenslag zo buigen dat zijn gecultiveerde imago van ‘good guy’ geen deukjes oploopt. “Ik heb niets fout gedaan”, zei hij, met puppy-ogen, tegen de pers die zich vanochtend in de tuin van het ploeghotel van Bora had verzameld. De jury stuurde hem dinsdagavond naar huis, nadat hij in de sprint Mark Cavendish geen andere optie liet dan de reclameborden. Zijn excuus, nadat hij de Brit met uitgestoken elleboog de weg had versperd? “Het was een gekke sprint, maar dat is het zo vaak.”

Op de jurybeslissing wilde Sagan niets afdoen. Wie uitdeelt moet ook incasseren. “Ik baal dat Mark is gevallen. Ik wens hem veel beterschap en hoop dat hij snel herstelt.” Sagan sjokte na die woorden gelaten weg, zijn handen in zijn broekzakken.

De motor van de ploegauto die hem van Vittel naar het vliegveld zou brengen, draaide. De Tour spuugde zijn ster uit, zijn smaakmaker.

Sagan wordt weleens verweten het centrum van alle aandacht te zijn. De zonnekoning op twee wielen. Camera’s, notieblokken en fototoestellen cirkelen om de 27-jarige Slowaak als vliegen om stroop.

Maandag, na zijn achtste dagprijs in totaal in de Ronde van Frankrijk, liep hij het huldigingspodium op met een grote motorcrossbril. “Om mij te beschermen tegen de champagneregen.”

Kwinkslagen

De wereldkampioen kan alles, mag alles. En de wereld geniet van zijn ‘running gags’ en kwinkslagen. Sagan maakt de wielersport ontegenzeggelijk het kijken waard. Of geloofwaardig, als je het vanuit het perspectief van de hoge echelons in de wielersport bekijkt. Het gitzwarte dopingverleden is ingeruild voor een fietsende variété-artiest.

Fietsstunts, komische Engelse uitdrukkingen en jonge hondengedrag versus verboden substanties als epo en clenbuterol. “It’s bad to be bad”, zo prees Sagan ooit zijn diepzinnige kant. Het is slecht om slecht te zijn, meent de ‘Tourminator’, ‘Peter The Great’, de ‘Hulk’.

De duale lading in zijn bijnamen heeft een grond. Synchroon aan Sagans groeiende faam als kampioenenrijder, zijn ontembare imago en lange haar en brute baard, zwol zijn zwarte kant. De slotsprint waarin Sagan Cavendish een gebroken schouderblad bezorgde, staat niet op zich. De Slowaak is vaker betrokken bij relletjes en bonje. In 2013 kreeg hij een lading kritiek over zich heen nadat hij in de Ronde van Vlaanderen een podiummeisje in haar billen kneep. En het was niet de eerste keer dat hij ongevraagd aan vrouwen zat. Een week eerder in de klassieker E3 Prijs miste zijn hand maar net doel. Hij verontschuldigde zich een paar dagen later. Maar daar bleef het bij. Geen officiële vermaning of sanctie. Alsof het een legitimering van ongewenst gedrag betrof, zo stil bleef het bij de UCI, de internationale wielerunie die behoort toe te zien op het handhaven van iets in de verte wat op normen en fatsoen lijkt.

Dit voorjaar in Gent-Wevelgem kwam het gespleten beest opnieuw in hem boven. Op de Kemmelberg deelde hij een serieuze kwak uit aan de Belg Maxime Vantomme. Erger bleef uit, maar Sagan toonde andermaal aan dat hij bij tijd en wijle een ongeleid projectiel is die zijn emoties slecht de baas kan. Een motor en berijder kregen in 2015 tijdens de Ronde van Spanje een stevige trap, nadat Sagan van zijn sokken was gereden. Zijn emotie was begrijpelijk, zijn reactie minder. De instanties hielden hem al die tijd het hand boven het hoofd. Je gooit een tweevoudig wereldkampioen, vijf keer beste sprinter in de Tour, vier keer winnaar van een klassieker, ettelijke eendagsraces en etappes blijkbaar niet zomaar buiten.