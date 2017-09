Totaal dodental orkaan Irma loopt op naar 56

In het Caribisch gebied kwamen zeker 43 mensen om het leven, onder wie 4 op het Nederlandse deel van Sint Maarten. Het eiland Cuba werd ook zwaar getroffen. In de Amerikaanse staten Florida, Georgia en South-Carolina lig het dodental op 13. Die officiële getallen kunnen de komende dagen nog oplopen. Ook bij de opruimwerkzaamheden komen nog mensen om het leven.



Dinsdag kon voor het eerst sinds de passage van de storm de schade opgemeten worden op de Florida Keys. Veel bewoners keerden terug nadat ze gevlucht waren voor de komst van Irma. Zeker een kwart van alle woningen is verwoest door de orkaan. Bij 65 procent van de huizen is er flinke schade. Nog bijna 10 miljoen mensen hebben geen stroom. De politie in Miami zegt de afgelopen dagen zo'n 50 mensen te hebben gearresteerd op verdenking van plundering.

Lees verder na de advertentie

Strand op Saint Martin. © AFP

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.