Totaal afwijkende lezingen over dood Everink

Wat er volgens De J. gebeurde:

Lees verder na de advertentie

Koen Everink heeft Mark de J. die avond uitgenodigd om de wedstrijd Feyenoord-AZ te komen kijken bij hem thuis. De J., die hij kent uit de tenniswereld, is die week al twee keer eerder geweest. Op maandag aten ze nog samen ­afhaalchinees. Na voetbal is er ook nog darten op tv. De J. stapt pas op als de laatste pijl is gegooid.

Hij stapt in zijn auto, maar nog voordat hij de straat uit is, wordt hij tegengehouden door drie ­mannen. Die dwingen hem te stoppen. Als de tenniscoach uitstapt, kijkt hij recht in de loop van een pistool. Hij krijgt een muts over zijn hoofd en wordt gedwongen plaats te nemen op de achterbank van zijn auto.

Er volgt dreigende taal, waarbij de namen van zijn moeder, zus en vriendin vallen. De J. voelt zich ­sowieso al langer bedreigd – in de maanden daarvoor is hij acht keer eerder ­aangesproken door voor hem vreemde mannen die hem vragen stellen over Everink.

Pas de volgende dag vindt hij het horloge van Everink in zijn auto lezing De J.

Uiteindelijk wordt De J. achtergelaten door de mannen, waarvan er ten minste één Nike-schoenen droeg. Pas de volgende dag vindt hij het horloge van Everink in zijn ­auto.

De J. raakt in paniek. Hij verstopt het in zijn ouderlijk huis. De angst zorgt er ook voor dat hij de politie niet direct vertelt over de mannen die hem kort ontvoerden die avond. En dat hij met zijn ouders spreekt over het wissen van de zoekgeschiedenis van zijn tablet, en het wegmaken van dozen van zijn Nike-schoenen. Hij kon niet meer helder denken, verklaart hij.

Dat zijn DNA wordt gevonden op het mes dat waarschijnlijk het moordwapen is, komt doordat De J. het eerder die week had gebruikt om de babi pangang te snijden. Er wordt bovendien ook ander DNA gevonden, van een onbekende man. Maar daar is tot nu toe geen aanvullend onderzoek naar gedaan.