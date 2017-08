Tot patiënt bestempelde Makwala gaat van de quarantaine naar de sprintfinale

Eerder in de week werd de Botswaanse sprinter geweigerd bij het stadion. Hij had een maagvirus, opgelopen in het atletenhotel, en moest op last van de Britse gezondheidsdienst 48 uur in quarantaine blijven om ervoor te zorgen dat hij geen andere sporters zou besmetten.

Lees verder na de advertentie

Om te bewijzen dat hem echt niets mankeerde drukte hij zich na de finish ook nog even vijf keer op

Makwala had daar echter helemaal geen zin in. Hij wilde maandag gewoon zijn serie op de 200 meter lopen, en dinsdag in de finale van de 400 meter van start gaan waar hij een kandidaat was voor eremetaal. Maar dat mocht dus niet. De 30-jarige sprinter was des duivels, maar kon er niets tegenin brengen. De Britten waren onverbiddelijk.

Nadat de quarantainetijd was afgelopen, kreeg hij toch nog een tweede kans. Gisteren liep hij aan het begin van het avondprogramma in zijn eentje in de stromende regen alsnog de serie van de 200 meter. Makwala moest een tijd onder de 20.53 lopen om zich te plaatsen voor de halve finale, die even later op het programma stond. Makwala liep 20,20 en om te bewijzen dat hem echt niets mankeerde drukte hij zich na de finish ook nog even vijf keer op. Ziedaar, blakend van gezondheid.

Korte tijd daarna moest hij zich alweer aan de start melden voor de halve finale. Zijn boosheid gebruikte hij om nog een stukje harder te lopen. Makwala plaatste zich met 20.14, de derde tijd, voor de finale van vanavond. De sprinter heeft op de 200 meter de beste seizoentijd staan.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.