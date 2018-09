Tot diep in de nacht met hart en ziel op jacht naar de kern van de tumor

Alle ziekenhuizen behandelen kankerpatiënten met een bestralingsapparaat met ingebouwde CT-scanner. Daarmee kunnen artsen precies zien waar de tumor zich bevindt en of de patiënt op de juiste plaats onder het toestel ligt. Grondlegger voor die beeldgestuurde radiotherapie is de Nederlandse medisch fysicus Marcel van Herk. Zijn collega's noemen hem soms gekscherend 'geschift'. "Ik ben mijn tijd vaak vooruit."

Eerder dit jaar kreeg Van Herk de Impact Award van de Innovation Exchange Amsterdam (IXA), een prijs voor vooraanstaande wetenschappers en onderzoekers uit Amsterdam. IXA is het valorisatiecentrum van het Amsterdam UMC, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam.

Volgens juryvoorzitter Barbara Baarsma is Marcel van Herk 'een wiskundige, IT'er en engineer, een duizendpoot met een hart voor geneeskunde'. Een profiel waarin Van Herk zich wel herkent. "Al tijdens mijn studie natuurkunde vond ik knutselen aan computers veel interessanter, tot diep in de nacht. De volgende ochtend schoot het college er meestal bij in. Om mijn studie toch af te ronden, wilde ik eerst het praktische werk doen. Het liefst in een project met maatschappelijke relevantie. Bij toeval kwam ik bij het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut terecht. Daar zat een technicus, Jan de Gans, die zijn eigen computers en software bouwde voor medische toepassingen. Daarom wilde ik er werken."

Van Herks project op het AVL toen, in 1983, was een elektronische röntgencamera maken die vlak voor de bestraling beelden van de patiënt kon maken. Die eerste röntgencamera heeft hij nog steeds. Het toestel is deels gebouwd van spullen die hij vond op rommelmarkten en in winkels met tweedehands elektronica. Als knutselaar vond hij die zoektocht leuker dan nieuwe spullen kopen. Het apparaat staat in zijn huidige werkkamer aan de Universiteit van Manchester. Tijdens het gesprek staat hij op en laat een bakbeest van een apparaat zien. "Dit prototype met een stalen frame weegt vijftien kilo", zegt hij. "Ik heb er in 1986 zelf onder gelegen als fotomodel."

Enorme stap

De mogelijkheid om vlak voor de behandeling de plaats van de patiënt te bepalen was een enorme stap vooruit. Voor die tijd maakten artsen eerst een CT-scan en pas dagen later kreeg een patiënt de bestralingsbehandeling. Dit werkte goed bij een relatief bewegingloos lichaamsdeel als het hoofd. Maar de rest van het lichaam is in beweging. Er was altijd een risico om gezond weefsel te beschadigen. Die eerste röntgencamera liet alleen de botten zien. "Later koppelden we een CT-scanner voor het eerst aan het bestralingsapparaat, zodat een arts de meest recente plaatsbepaling van de tumor had." Een CT-scanner maakt ook gebruik van röntgenstraling maar geeft een compleet driedimensionaal beeld.

In geavanceerde vorm is zijn innovatie tegenwoordig bekend onder de naam Conebeam CT: een CT-scanner in combinatie met een bestralingsapparaat. Het is nu standaardtechniek in alle kankerbehandelcentra. "Het grappige is dat we in het begin helemaal niet doorhadden wat we in huis hadden", vertelt Van Herk. "Bij de ontwikkeling werkten we nauw samen met het bedrijfsleven. Wij schreven de complexe software en konden prototypen intern klinisch testen. Het bedrijf zou de apparaten bouwen. En een deel van de opbrengst ging naar het instituut. We dachten dat het bedrijf er een paar per jaar zou verkopen. Dat werden er uiteindelijk honderden."

Innoveren in eigen huis wordt ontmoedigd door de regels voor medische apparatuur

Het succes heeft volgens hem ook te maken met het toenmalig enthousiasme van het Nederlands Kanker Instituut om nieuwe ontwikkelingen in huis klinisch te testen. "Nu gaat dat niet meer zo makkelijk. De Europese regelgeving voor medische apparatuur wordt steeds strenger. Ziekenhuizen en onderzoekscentra zijn huiverig om apparatuur in eigen huis te ontwikkelen en toe te passen. Dat merken we. Tussen het eerste idee voor de CT-scanner tot toepassing buiten het instituut zat toen acht jaar. Tegenwoordig is dat gauw twee keer zo lang.

"Radiotherapie is een klein vakgebied. Investeringen in nieuwe apparatuur zijn gigantisch, dus veranderingen gaan langzaam. De vraag is of je het kind niet met het badwater weggooit als je innovatie in eigen huis zo moeilijk maakt dat alle ontwikkeling alleen door de industrie kan worden gedaan."