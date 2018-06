Tot 25 jaar cel voor mensensmokkelaars die 71 migranten lieten stikken

De veroordeelden waren onderdeel van een mensensmokkelbende die vluchtelingen via de Balkanroute de EU in probeerde te krijgen.

Lees verder na de advertentie

De zaak speelde op het hoogtepunt van de mi­gran­ten­cri­sis in 2015 en veroorzaakte een golf van ver­ont­waar­di­ging in Europa

Onder de slachtoffers bevonden zich 59 mannen, acht vrouwen en vier kinderen afkomstig uit onder meer Syrië, Irak en Afghanistan. Allen kwamen om het leven door verstikking. De vrachtwagen met de lichamen werd op 26 augustus 2015 teruggevonden langs de kant van een Oostenrijkse snelweg. Het voertuig was daar achtergelaten nadat deze met pech stil kwam te staan.

Uit onderzoek bleek dat alle 71 slachtoffers al waren overleden voordat de vrachtwagen in Oostenrijk arriveerde. Daarom was het aan de Hongaarse rechter om een vonnis uit te spreken. De aanklager stelde in zijn betoog dat de vier verdachten de noodkreten van de vluchtelingen negeerden tijdens de rit. Ondanks herhaaldelijk bonken op de wanden van de wagen, lieten zij de chauffeur van het voertuig doorrijden.