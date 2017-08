Toshiba mag op de beurs blijven, maar zit tot over zijn oren in de problemen

De jaarcijfers boven die handtekening zijn niet mals: het afgelopen boekjaar leverde 7,5 miljard euro verlies op.

Toshiba is een alleskunner, bouwer van treinen, laptops, tv’s, noem maar op. Maar het concern is diep in de problemen geraakt door het faillissement van z’n Amerikaanse nucleaire tak Westinghouse in maart dit jaar. De vier kernreactors die Westinghouse in de staten Georgia en South Carolina bouwde, lagen ver achter op schema, ook door aangescherpte veiligheidseisen na de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima in 2011. De kostenoverschrijdingen werden onhoudbaar. Het faillissement betekende voor Toshiba een afschrijving van 6,6 miljard euro.

De eerste reactor moest dit jaar operationeel zijn, maar inmiddels is 2024 al een optimistische inschatting

Tot dusver kon Toshiba de cijfers alleen onder voorbehoud presenteren, omdat er nog een onderzoek liep naar ongeregeldheden bij een overname door Westinghouse in Amerika. Dat is nu afgerond. PriceWaterhouseCoopers Aarata ging gisteren weliswaar akkoord met Toshiba’s rapportage, maar waarschuwde in een aparte verklaring dat Toshiba’s managementstructuur nog niet op orde is. Topman Satoshi Tsunakawa gaf toe dat er nog wel wat te verbeteren valt.

Staking Vorige week maakten de twee aandeelhouders in de kernreactoren in South Carolina bekend dat die niet meer worden afgebouwd. South Carolina Electric & Gas (SCEG) en energiebedrijf Santee Cooper, beide voor bijna de helft aandeelhouder, staken de strijd. Zo verliezen ze hun miljardeninvesteringen, maar het afbouwen van de reactoren had nog veel meer gekost. De eerste reactor moest dit jaar operationeel zijn, maar inmiddels was 2024 al een optimistische inschatting. De kans is groot, zei topman Lonnie Carter van Santee Cooper, dat we een stilgelegde kolencentrale weer in bedrijf moeten nemen. “Als we de uitstoot van CO2 willen verminderen, was dit de manier om het te doen.” Op de bouwlocatie in South-Carolina werkten 5000 mensen. Milieuclubs willen dat Amerikaanse energiegebruikers het geld terugkrijgen dat ze via hun rekening alvast betaald hebben voor de kerncentrales. Want SCEG en Santee Cooper berekenden flinke toeslagen om te kunnen investeren.

Juridisch gevecht Toshiba heeft toegezegd 1,8 miljard euro schadevergoeding te betalen aan de twee aandeelhouders in South Carolina. En de reactoren in Georgia kosten Toshiba nog 3,1 miljard euro. Dat telt snel op. Terwijl Toshiba’s eigen reddingsactie maar niet wil vlotten. Met de verkoop van z'n lucratieve chipdivisie hoopt Toshiba 15 miljard euro op te halen. Tot de geïnteresseerden behoren partijen zoals Foxconn, bekend als iPhone-leverancier. Problematisch is dat vanwege die overname een juridisch gevecht is ontstaan met Western Digital, bekend van de Sandisk geheugenkaartjes voor fototoestellen, omdat beide ondernemingen een fabriek delen. Daarbij komt nog dat de Japanse overheid wil dat de lucratieve chiptak in handen komt van een Japans consortium. Vorige maand degradeerde Toshiba naar de tweede divisie van de beurs in Tokio. Maart volgend jaar moet de verkoop van de chiptak rond zijn, anders wordt het bedrijf alsnog van de beurs gehaald wegens een negatief eigen vermogen. Gezien het slepende overnameproces maken analisten zich alvast zorgen.

