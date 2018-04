Toronto gist naar het motief van de man die op tientallen voetgangers inreed

Met gebogen hoofd en gekleed in een witte jumpsuit kwam Alek M. vandaag de rechtszaal van Toronto in Canada binnenlopen. De 25-jarige man, die maandag met een gehuurd busje op tientallen voetgangers inreed in een van de drukste straten van de stad, wordt beschuldigd van tien moorden en dertien pogingen tot moord. Onder de slachtoffers bevinden zich, voor zover bekend, een Canadees, twee Zuid-Koreanen en een Jordaniër.

Het is nog niet bekend waarom M. met zijn bestelbus op de mensenmenigte inreed. Hoewel het incident overeenkomsten heeft met recente aanslagen van Islamitische Staat (IS), waarbij ook werd gebruikgemaakt van een bestelbus, lijkt het volgens de Canadese premier Justin Trudeau in dit geval niet te gaan om een georganiseerde terroristische aanslag. Het dreigingsniveau in het land blijft onveranderlijk.

De politie laat nog vrij weinig los over het motief van de chauffeur, maar zegt wel dat het ‘incident er zeker opzettelijk uitzag’. Ook ooggetuigen laten weten dat de man bewust op de mensen inreed, die vanwege lunchtijd in groten getale op straat aanwezig waren. “Het leek wel alsof hij een videospel aan het spelen was, met als doel zoveel mogelijk mensen te doden”, aldus een passant tegen persbureau AP.

Kalm

Er is veel lof voor de politieagent die M. een paar straten verderop heeft gearresteerd. Op camerabeelden van omstanders is te zien hoe de verdachte een object op de agent richt en roept: ‘Dood me!’. De agent blijft kalm en zegt dat hij op de grond moet gaan liggen. Ook als de verdachte beweert een wapen bij zich te hebben, blijft de agent rustig en herhaalt dat hij op de grond moet gaan liggen.

Verdachte M. was niet bekend bij de autoriteiten. Langzaam komt er meer over hem naar buiten via Canadese media. Zo zou hij een intelligente man zijn die kampte met psychische problemen. Vorig jaar was hij kortstondig lid van de Canadese strijdkrachten. Na zestien dagen training is hij vrijwillig gestopt. Daarna zou hij zich hebben aangemeld voor het Seneca College in Toronto.

Terwijl steeds meer mensen bloemen en berichtjes achterlaten bij het geïmproviseerde gedenkteken in Toronto, roept premier Trudeau alle Canadezen op stil te staan bij de gebeurtenis in de stad. Hij noemt het bloedbad een ‘zinloze en afgrijselijke tragedie’. “We moeten ons allemaal veilig voelen als we in onze steden over straat lopen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen samenwerken met de veiligheidsdiensten om de veiligheid van alle Canadezen te waarborgen.”

De G7-bijeenkomst in Toronto, waarbij de ministers van buitenlandse zaken van de zeven leidende geïndustrialiseerde landen samenkomen, is ondanks de gebeurtenissen gewoon doorgegaan.