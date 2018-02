Topstuk in Rotterdams museum: eksternest van tiewraps, kit en takken van de Coolsingel

Toen het beeld afgelopen jaar werd gerenoveerd, greep Moeliker zijn kans. “Het gaas waar het in gevlochten was, mocht ik niet meenemen. Het is een rijksmonument. Maar we hebben het nest kunnen reconstrueren voor het museum.”

Wat opviel: de eksters hadden niet alleen takken uit de platanen van de Coolsingel gebruikt. Er zaten ook een stukje ramenkit en tiewrapjes in vervlochten. En in de kom, de nestbodem van klei, zat ook gazongras verwerkt.