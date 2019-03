Topman Fabio Schvartsman (65) vroeg de raad van bestuur in een brief zijn ‘tijdelijke’ vertrek te accepteren. Dat is volgens hem in het belang van het bedrijf. De taken van Schvartsman worden overgenomen door Eduardo Bartolomeo, die zal optreden als interim-bestuurder.

Schvartsman vindt het beter voor het bedrijf als hij een stap terug doet

Chemisch vervuilde drab Vale kreeg veel kritiek na de dambreuk in Minas Gerais. De ramp in januari heeft aan zeker 180 mensen het leven gekost. De dam van 86 meter hoogte hield bijna 12 miljoen kubieke meter slib op z’n plek. Die chemisch vervuilde drab ontstaat als het waardevolle materiaal uit een mijn van het gesteente wordt gescheiden. Een erg veilige opslagmethode is zo’n moddermeer niet: in het verleden is het al vaak misgegaan. Ruim drie jaar geleden werd de gemeente Mariana getroffen, eveneens in de deelstaat Minas Gerais. Ook toen bezweek zo’n meer vol afval. Dat was volgens toenmalig president Dilma Rousseff de ergste milieuramp ooit voor Brazilië, negentien mensen kwamen om het leven. Die mijn was in handen van BHP Biliton en Vale.

