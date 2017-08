Topman Samsung hoort 12 jaar cel tegen zich eisen

Het schandaal houdt Zuid-Korea al maanden bezig en heeft geleid tot de afzetting van president Park. Sam­sung zou geld hebben gestort in twee fondsen van de president en de dochter van haar vertrouwelinge hebben gesponsord met een paard van acht ton.

In ruil daarvoor moest een pensioenfonds van de overheid de fusie van twee bedrijfsonderdelen van Sam­sung steunen. Die steun was nodig omdat investeerder Paul Elliott Singer, de laatste maanden in het nieuws als aandeelhouder van AkzoNobel, de fusie tegenhield. Door de twee onderdelen samen te voegen, kon Lee zijn macht binnen het concern vergroten.

Ondanks de problemen boekte Samsung onlangs een recordwinst

De 49-jarige vice-voorzitter van het bestuur leidt het concern sinds zijn vader in 2014 met hartproblemen in het ziekenhuis belandde.

Vechten tegen de tranen In zijn slotwoord zei Lee nooit iemand om gunsten voor zichzelf of voor de onderneming te hebben gevraagd, ook niet de president. “Het spijt me zeer dat ik voor zoveel teleurstelling heb gezorgd en ik verontschuldig mij”, zei hij ook. Volgens aanwezigen moest hij vechten tegen de tranen. Volgens de aanklagers wil Lee de schuld op anderen afschuiven. Tegen het voormalige hoofd van Samsungs kantoor voor bedrijfsstrategie is vandaag tien jaar cel geëist. Deze Choi Gee-sung is Lee’s mentor. Enkele uren voordat de strafeis werd uitgesproken, viel de politie van Seoul een kantoor binnen wegens mogelijke fraude bij renovaties van Samsung-residenties. Lee’s vader Lee Kun-hee is hierbij betrokken. Onderzoekers namen documenten mee waaruit moet blijken dat er belastingfraude is gepleegd.

Recordwinst Gezien de problemen waarmee Samsung het afgelopen jaar te maken kreeg – naast Lee’s arrestatie ook de reputatieschade door de ontvlambare Galaxy Note 7 – was het opmerkelijk dat de techgigant laatst een recordwinst noteerde over het tweede kwartaal. Samsung overtrof Apple en haalde Intel in als grootste halfgeleiderproducent. De totale omzet van de Amerikanen was kleiner dan die van Samsungs chipdivisie. Volgens analisten kan het gebrek aan leiderschap Samsung vooral op lange termijn opbreken. Vooral omdat nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, om nieuwe investeringen vragen. En zonder Lee neemt Samsung voorlopig geen grote besluiten.

