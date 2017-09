Topman Ryanair slaat oorlogstaal uit tegen zijn piloten

Piloten kun je maar beter niet beledigen, kleineren, intimideren en slecht betalen tegelijk, zo weten veel luchtvaartmaatschappijen, zoals Air France KLM. De kans dat vliegtuigen dan niet van de grond komen is groot en stakingen zijn kostbaar. De topman van Ryanair, Michael O’Leary is daar niet bang voor.

Op zijn gebruikelijke oorlogszuchtige wijze joeg hij iedereen tegen zich in het harnas midden in een crisis waarbij Ryanair in zes weken 2000 vluchten schrapte en 350.000 passagiers weigert te vervoeren. Oorzaak: een tekort aan piloten waarmee Ryanair geplande vakanties niet op kan vangen.

Tirade O’Leary biedt piloten een bonus van 12.000 euro als ze extra vliegen en/of hun vakantie van vier weken met een week bekorten. Vanaf tientallen Europese basissen waarvandaan Ryanair toestellen vliegen, kreeg de topman ‘nee’ te horen. Er wordt zelfs gedreigd met stiptheidsacties. Piloten willen niet onbetaald vroeg meer naar de luchthaven komen. Tijdens onbetaalde stand-by diensten weigeren piloten om hun telefoon op te nemen. Piloten moeten niet denken dat ze een ‘moeilijk vak’ hebben Ryanair topman Michael O’Leary Dus was er tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ryanair afgelopen donderdag een tirade van O’Leary. Piloten moesten niet denken dat ze een ‘moeilijk vak’ hadden. Als je een goede opleiding hebt gehad, moet je niet doen “alsof je overwerkt bent als je maar 18 uur per week mag vliegen”. Piloten waren volgens hem wel “erg met zichzelf ingenomen”. De toon was gezet. O’Leary’s toon. Zo dreigde de ceo van Ryanair vakantieverloven voor de komende maanden in te trekken, want dat kan hij contractueel. Daar zit ‘m dan ook de kneep. Piloten bij Ryanair zijn niet bij de Ierse prijsvechter in dienst. Zij worden ondergebracht in een besloten vennootschap met 8 tot 10 piloten en die krijgen hun opdrachten weer van een tussenpersoon die in opdracht van Ryanair werkt. Piloten zouden zo ondernemers zijn, maar hun werkrelatie is er een van een werknemer met een werkgever die alles kan bepalen.