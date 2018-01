Topman ggz-instelling Virenze beschuldigd van fraude

Virenze, een van de grootste ggz-instellingen in Limburg, heeft begin 2017 vierhonderd hulpverleners de opdracht gegeven behandelminuten bij te schrijven in hun agenda’s van 2016. Dat blijkt uit een interne mail die Trouw in handen heeft.

Oud-werknemers van de inmiddels failliete instelling noemen dit fraude. Wie meer behandeluren schrijft, declareert ook meer tijd bij zorgverzekeraars en gemeenten. Dat leidt niet in alle gevallen tot extra vergoeding, maar soms wel.

Volgens bestuurder Frans Kochen was ‘beter tijd registreren’ een eis van een externe accountant. Omdat de medewerkers van Virenze in vergelijking met andere instellingen een laag aantal productieve uren en hoog aantal niet declarabele uren hadden geschreven, werd hen gevraagd ‘nog eens goed naar de agenda te kijken’, aldus de bestuurder.

Volgens bestuurder Paul de Schipper van de Zeeuwse ggz-instelling Emergis is de methode op z’n minst onorthodox. “Als je ziet dat een behandelaar iets is vergeten te registreren, kan je hem daar op wijzen. Maar regelrecht voorschrijven bij welk contact er hoeveel minuten bij moeten, dat heeft de schijn wel tegen.”

Virenze had volgens Kochen veel pakketten van 1800 tot 3000 minuten. “Stel dat er dan 5 tot 55 minuten in tijd wordt gecorrigeerd, levert dit bij meer dan 95 procent van de behandelpakketten geen winst op”, laat de oud-bestuurder desgevraagd weten.

Melding

Of dit inderdaad fraude betreft, wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog niet zeggen. Er is sprake van fraude als uren die niet aan patiënten besteed zijn, toch gedeclareerd worden, laat een woordvoerder weten. De zorgautoriteit behandelt de handelwijze bij Virenze als een melding en beslist binnenkort of zij een onderzoek start.

Feit is dat de zorginstelling, die ooit de eerste commerciële ggz-instelling van Nederland was, het tekort niet heeft kunnen oplossen en in december vorig jaar failliet is gegaan.

Vanaf januari 2018 heeft Virenze een doorstart gemaakt onder de vlag van de Haagse Parnassiagroep en MET GGZ uit Limburg. Ongeveer 150 werknemers hebben hun baan verloren. Er rest een schuld van minimaal 16 miljoen.