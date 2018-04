Topdrukte meivakantie vergt veel van Schiphol én de reizigers

Neemt u deze meivakantie het vliegtuig? Dan bent u lang niet de enige. Komende week is het extreem druk op Schiphol. Zelfs nog 7 tot 8 procent drukker dan vorig jaar. Dat betekent massa’s mensen met koffers die willen vertrekken, overstappen of naar huis willen. De piek is op vrijdag 4 mei als maar liefst 226.000 mensen via de nationale luchthaven reizen.

Lees verder na de advertentie

Vorig jaar leidde de topdrukte tot vertragingen, ellenlange rijen en mensen die hun vliegtuig misten. Schiphol beloofde beterschap en heeft allerlei maatregelen getroffen om te voorkomen dat het een chaos wordt. Maar wie zijn vliegtuig op tijd wil halen, kan daar ook zelf aan bijdragen. Vijf vragen over de topdrukte op Schiphol.

Wat kan ik doen om mijn vliegtuig te halen? Het antwoord ligt voor de hand: zorg dat u op tijd op de luchthaven bent. Kijk daarvoor op de website van de luchtvaartmaatschappij. Ook de website van Schiphol en sociale media kunnen u van informatie voorzien. Controleer voor de zekerheid of uw reisdocumenten niet zijn verlopen. Check al van tevoren online in. Heeft u geen rolkoffer, maar alleen een kleine tas als handbagage? Dan kunt u bij de veiligheidscontrole in een aparte, snellere rij gaan staan. Vliegt u met Transavia of TUI? Dan kunt u uw ruimbagage tijdens de meivakantie al inchecken bij parkeerplaats P3.

Hoe kom ik zo snel mogelijk door de veiligheidscontrole? Leeg uw zakken van tevoren. En zorg dat uw handbagage op een handige manier is ingepakt. Leg elektronica zoals een laptop of tablet bovenop uw kleding, zodat u deze snel uit uw koffer kunt pakken. Neem alleen vloeistoffen mee van maximaal 100 ml. Neem het woord vloeistoffen hierbij niet al te letterlijk. Ook een pot pindakaas is uit den boze als deze meer bevat dan 100 ml. Doe de vloeistoffen in een hersluitbaar plastic zakje van maximaal 1 liter en zorg dat dat u het makkelijk uit uw koffer kunt halen.

Maar Schiphol heeft toch nieuwe scanners bij de veiligheidscontrole, waardoor ik mijn laptop en vloeistoffen gewoon in de koffer kan laten zitten? Inderdaad heeft Schiphol nieuwe scanners, maar dat zijn er nog maar tien van de tachtig in de vertrekhallen voor vliegen buiten Europa. U weet niet van tevoren of u in een rij komt te staan, waar de veiligheidscontrole met zo’n nieuwe scanner gedaan wordt. Vandaar dat het toch handig is, als u uw elektronica en vloeistoffen snel uit uw koffer kunt halen. Naar verwachting zijn pas eind 2019 alle scanners op de luchthaven vervangen door zogeheten CT-scanners, waardoor al uw spullen gewoon in uw bagage kunnen blijven zitten. Een controle met een bodyscanner op Schiphol. © anp

Is Schiphol te klein voor het verwerken van al het vakantie-verkeer? Eigenlijk wel. Schiphol zit op een haar na aan de grenzen van de groei, terwijl steeds meer Nederlanders willen vliegen. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van de beperkte capaciteit zetten luchtvaartmaatschappijen grotere vliegtuigen in, waardoor er meer mensen tegelijkertijd staan te wachten. Schiphol is bezig met het bouwen van een nieuwe terminal, maar die is pas in 2023 klaar. Eind 2019 wordt een nieuwe pier, waar vliegtuigen ‘aanmeren’, met acht nieuwe gates afgeleverd.

Wat doet Schiphol tegen de drukte? De luchthaven zet meer mensen in. Meer veiligheidsmedewerkers, meer medewerkers die reizigers de weg wijzen en meer medewerkers voor het beheersbaar houden van mensenmassa’s. Deze zogeheten ‘crowdmanagers’ zorgen bijvoorbeeld voor een omleiding buitenom als een gang verstopt dreigt te raken met wachtende reizigers. Verder staan er extra monteurs en ICT-medewerkers paraat, mocht er een technische storing optreden.