Topbestuurders vragen steun politiek bij duurzaam ondernemen

Volgens de ondertekenaars zijn veel ondernemers graag bereid hun steentje bij te dragen aan innovaties die helpen internationale klimaatafspraken na te komen. Het nieuwe kabinet kan meehelpen door het met de juiste wetgeving en stimuleringsmaatregelen aantrekkelijker te maken daar in te investeren. 'Zorg dat duurzaam ondernemen loont', schrijven zij.



Ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV en ondernemersvereniging De Groene Zaak zijn de initiatiefnemers. Onder de overige bedrijven die de brief hebben ondertekend zijn bierbrouwer Bavaria, bouwbedrijf BAM, uitvaartverzorger DELA, beddenproducent Auping en telecombedrijf KPN. Samen vertegenwoordigen ze tienduizenden banen en miljarden euro's omzet.

Tienpuntenplan

Afgelopen jaren is het meerdere keren voorgekomen dat duurzaamheidsovereenkomsten die in een branche overeengekomen waren, in een later stadium alsnog strandden omdat ze volgens toezichter ACM in strijd waren met de concurrentieregels. Dit speelde onder meer bij afspraken uit het Energieakkoord van 2013 over het sluiten van kolencentrales.



Om hun pleidooi voor vergroeningsmaatregelen extra kracht bij te zetten hebben de bedrijfsdirecteuren een 'tienpuntenplan' opgesteld om informateur Edith Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks op weg te helpen. Naast het voorstel over de mededingingsregels, wordt daarin onder meer om extra investeringen gevraagd.



'Veel duurzame innovaties worden goedkoper, evenals kapitaal om te investeren. Bedrijven kunnen veel bereiken, maar veranderen gaat niet zonder prikkels', aldus de bestuurders. 'Het Nederlandse regeerakkoord kan daarmee als voorbeeld dienen in Europa.'