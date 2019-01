Topambtenaar: Beperk hypotheekrenteaftrek verder

Dit zal stabiliserend uitwerken voor de Nederlandse woningmarkt, die nu nog erg beweeglijk is, zo stelt Camps in het traditionele nieuwjaarsartikel in ESB, een blad voor economen.

Camps verwacht dat de vraag naar woningen minder pieken en dalen zal kennen als de hypotheekrenteaftrek verder wordt afgebouwd. Ook worden de huizenprijzen minder opgedreven en wordt de kans kleiner dat mensen opgescheept zitten met een zogeheten ‘onderwaterhypotheek’, een hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van hun huis.

De topambtenaar schetst een dynamiek waarbij woningmarkt en economie elkaar opzwepen. Zo worden de economische dalen dieper en de toppen hoger. Volgens Camps is het in het belang van onze welvaart om de schokken die de economie kenmerken te dempen. Vandaar dat hij maatregelen wil nemen om de pieken en dalen af te zwakken.

Camps noemt de huidige versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, waartoe het huidige kabinet heeft besloten, ‘een stap in de goede richting’. Toch denkt hij dat een verdere afbouw nu een goed idee is omdat het economisch goed gaat en de rente laag is .

Naast het beperken van de hypotheekrenteaftrek ziet Camps nog andere mogelijke maatregelen op de woningmarkt om de economie te stabiliseren. Zo stelt hij voor dat er een bouwfonds komt voor woningcorporaties zodat zij juist in mindere economische tijden huizen kunnen blijven bouwen. Op die manier kunnen de corporaties een deel van de terugval van de bouw door private woningontwikkelaars compenseren. Dit fonds zou gevuld kunnen worden met het geld dat nu via de verhuurdersheffing de schatkist in stroomt.

Ook verwacht Camps een positief effect van het apart zetten van de grondwinsten die gemeenten boeken in economisch hoogtij. Hij ziet dat er bij gemeenten nog altijd de neiging bestaat om bouwgrond in slechte economische tijden niet te verkopen, omdat deze grond in betere tijden veel meer geld oplevert. Dit maakt het echter moeilijk om tijdens een laagconjunctuur de bouw aan de gang te houden. Camps denkt dat het apart zetten van grondwinsten uit betere tijden voor dit probleem een oplossing kan bieden. Dit geld kan gebruikt worden als buffer om verliezen op de verkoop van grond mee te compenseren in een slechter economisch tij.

In het artikel pleit Camps ook voor hervormingen in het onderwijs, waardoor opleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Volgens hem is dit noodzakelijk om de arbeidsproductiviteit te vergroten.

