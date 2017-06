Topadviseurs 'offeren zich op' voor Theresa May

Theresa May zou na de teleurstellende verkiezingsuitslag door mensen binnen haar partij zijn gewaarschuwd dat ze leden van haar team zou moeten ontslaan om het vertrouwen van haar partijgenoten vast te houden, schrijft de BBC.

Zowel Hill als Timothy kregen van veel Conservatieven de schuld van de glansloze verkiezingscampagne. Volgens Labour hebben beide adviseurs 'zich opgeofferd' voor de premier.

In een artikel op de website van zijn partij neemt Timothy de schuld van de verkiezingsnederlaag op zich en zegt hij dat de campagne had gefaald om "Theresa's positieve plan voor de toekomst'' over te brengen. De Conservatieven hadden daarbij niet in de gaten dat de aanhang voor Labour aan het groeien was. Hill reageerde slechts kort op haar ontslag en zei dat ze vertrouwen heeft in May's capaciteiten als premier.

Theresa May kondigde in april vervroegde verkiezingen aan in de hoop de meerderheid van haar partij in het Lagerhuis te vergroten. Zo hoopte ze haar positie tijdens de onderhandelingen over de brexit te versterken. Dat pakte alleen anders uit. De conservatieven verloren hun meerderheid en moeten nu regeren met gedoogsteun gedoogsteun van de Noord-Ierse DUP, een uiterst conservatieve anti-abortus- en anti-homopartij.

