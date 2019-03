Topadviseur Cox: Nieuwe brexit-afspraak met EU biedt geen nieuwe garantie

Dit maakt het er voor Theresa May er niet makkelijker op om vanavond in het parlement een meerderheid voor haar brexit-deal te krijgen. Volgens Cox verminderen de nieuwe afspraken weliswaar het risico dat het Verenigd Koninkrijk via de EU eeuwig vast zou zitten aan de EU, maar bieden ze het land geen extra mogelijkheden om eenzijdig de backstop-regeling op te zeggen. Dat zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk middels de deal van May mogelijk nog steeds voor eeuwig banden met de EU zou blijven behouden, wat veel geharde brexiteers nu juist een doorn in het oog is.

Lees verder na de advertentie

Het advies van Cox was cruciaal voor het slagen van May's plan om met de 'juridisch bindende veranderingen’, die ze volgens haar bij de EU heeft losgepeuterd. Cox reageerde eerder vanochtend nog woedend op de suggestie dat hij op bevel van May met een positief oordeel komt. Hij deed de suggestie in niet erg juridische termen ‘bollocks’ (kloten) af als volstrekte onzin.

Ierland Even daarvoor noemde de Ierse premier Leo Varadkar de uitkomst van de laatste afspraken tussen May en de EU nog positief. Hij hoopt nog altijd dat het Britse parlement de deal dinsdag tijdens een stemming in het Lagerhuis zal steunen. “Ik hoop en vertrouw erop dat de terugtrekkingsovereenkomst nu zal worden aangenomen door het Lagerhuis”, aldus Varadkar. Wettelijk bindende brexit-verzekeringen die het Verenigd Koninkrijk kreeg van de Europese Unie ondermijnen de backstopregeling niet bij het vermijden van een harde grens op het eiland Ierland, zei de Ierse premier. “De brexit was een donkere wolk over meerdere maanden, vooral de dreiging van een ‘no deal’. Een positieve stemming kan het vertrouwen herstellen”, aldus Varadkar. Ook de prominente brexiteer en voormalig brexitminister David Davis zei vanochtend dat de deal van premier Theresa May acceptabel zou zijn als Cox duidelijk zou maken de nieuwe garanties rechtskracht hebben.

Lees ook: