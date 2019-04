Top tussen Kim en Poetin lijkt vooral symbolisch

Misschien blijkt achteraf wel dat de totstandkoming van de top tussen de Russische leider Vladimir Poetin en zijn Noord-Koreaanse collega Kim Jong-un op zichzelf het belangrijkste wapenfeit was. Die vergde een flink staaltje internationale samenwerking.

Kim vervoert zich namelijk bij voorkeur in een van zijn gepantserde luxetreinen, maar die passen niet op de bredere Russische rails. Nadat hij de ‘Vriendschapsbrug’ tussen de twee landen was gepasseerd, moesten er dus nieuwe onderstellen worden gemonteerd. Vervolgens bleek de poort van het treinstation in Vladiwostok, waar de top plaatsvindt, niet hoog genoeg voor de limousine van de Noord-Koreaanse leider. Russische ingenieurs groeven de ingang inderhaast twintig centimeter uit.

Trump

En dus zitten ze donderdag tegenover elkaar, Poetin en Kim. Bovenaan de agenda staat, volgens het Kremlin, denuclearisatie. Maar in dat taaie dossier lijkt geen een betekenisvolle doorbraak te verwachten, twee maanden nadat de ontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Trump in een mislukking eindigde.

Er zal wellicht een symbolische verklaring vol goede wil komen. Noord-Korea kan daarmee aan de VS laten zien dat het nog andere internationale vrienden heeft. Rusland wil zich altijd graag profileren als internationale grootmacht: tot 2009 praatte het in het ‘zeslandenoverleg’ mee over Noord-Korea, maar sinds dat in 2009 strandde, staat Rusland in de Noord-Koreaanse kwestie aan de zijlijn. Maar hoe je het ook wendt of keert, zolang China en de VS niet meepraten, blijft het in geopolitiek opzicht een beetje een b-interland.

Noord-Korea zal vooral in economisch opzicht zaken hopen te doen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een nieuwe brug voor wegverkeer tussen de twee landen. Maar voor er serieus handel gedreven kan worden over zo'n brug, moet er eerst een olifant uit de kamer worden gejaagd: de internationale sancties tegen Noord-Korea.