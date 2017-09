Top Defensie moet zich aankoop fatale mortiergranaat aanrekenen

De militairen die op 6 juli 2016 een aantal kilometer buiten het VN-kamp in Kidal in het noorden van Mali oefenen met het afschieten van mortiergranaten, hebben al een tiental keer gevuurd als het misgaat. Even na half tien ontploft een granaat onderin de buis van de mortier. De twee militairen die de mortier bedienen zijn op slag dood, hun collega die op enkele meters afstand de oefening aan het filmen is, raakt zwaargewond aan benen en buik.

Al bij de aanschaf van de 60 mm-mortiergranaten in 2006 zijn er fouten gemaakt bij Defensie, schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een nieuw rapport. De aankoop werd overgelaten aan de Amerikanen, omdat er een 'een plotselinge en dringende behoefte' aan een nieuwe voorraad was vanwege de deelname aan de missie in Afghanistan.

Aankoop in den blinde

Nederland ging er vanuit dat de Amerikanen de munitie zelf ook in gebruik hadden en dat de kwaliteit dus goed was. Maar dat bleek niet het geval, zoals ook expliciet in het koopcontract stond. Toch tekenende Nederland het contract, waarmee in feite een aankoop 'in den blinde' werd gedaan, aldus de Onderzoeksraad.

Maar ook daarna werd de kwaliteit van de granaten niet gecontroleerd. En dat terwijl er binnen Defensie een omvangrijke lijst aan procedures bestaat. Zo ontbrak de gebruikelijke typeclassificatie. In zo'n onderzoek wordt bekeken of nieuwe munitie veilig is en over langere tijd blijft.

Een productiefout werd over het hoofd gezien

Omdat de typeclassificatie ontbrak, werden ook de standaard vervolgonderzoeken overgeslagen. Wat daardoor bijvoorbeeld over het hoofd werd gezien is dat de mortiergranaat een productiefout in zich had, waardoor het gevoelig was voor vocht.

In de loop van 2007 vindt er wel een inspectie plaats bij de opslag van de granaten. De inspecteur constateert een aantal problemen, waaronder een slechte verpakking dat vocht en vuil doorlaat. Hij adviseert om de lading te blokkeren. Met dat advies wordt niets gedaan.

De in Mali gebruikte mortier van het Hotchkiss Brandt type. © TNO

Als de munitie eenmaal in Mali is, ligt alles opgeslagen in een metalen zeecontainer zonder zonnedak. Dat gaat tegen de eigen regels van Defensie in. Temperaturen in Mali kunnen oplopen tot rond de 40 graden - op 6 juli 2016 was het zelfs 43,5 graden. Door de verkeerde opslag worden de granaten blootgesteld aan veel hogere temperaturen dan de fabrikant adviseert. Daar komt bij dat ze op de dag van het ongeluk ook nog zijn blootgesteld aan direct zonlicht.

Al deze fouten samen hebben 'de context gevormd waarbinnen het ongeval heeft kunnen plaatsvinden', schrijft de Onderzoeksraad. Veiligheid van de militairen leek ondergeschikt aan de wil om de missie in Mali door te zetten. De Raad noemt het verder verontrustend dat twee eerdere onderzoeken (zie hieronder) vergelijkbare patronen aan het licht brachten en is bezorgd over de 'weinig zichtbare motivatie' van de organisatie om van gebeurtenissen te leren.