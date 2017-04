Tonijnfilet met bataatpuree

Je koopt ze gewoon in de supermarkt: Thunnus alalunga, gevangen met haken en lijnen in de Stille Oceaan. Wat van zo ver komt verdient een exotische entourage. Die vond ik in Guadeloupe, dat in de pre-columbiaanse tijd Karukera heette: 'het eiland met de mooie wateren'. Ook nu nog zwemmen daar tweehonderd soorten vis, waaronder tonijn. De Creoolse keuken werd er geduldig gevormd door de geschiedenis en zo zie je invloed van de Cariben, Europa, Afrika en de Oriënt erin terug.