TomToms nieuwe speerpunt: de zelfrijdende auto

Nooit een saai moment bij TomTom, zei topman Harold Goddijn eind september tegen deze krant. Dat klopt wel. Eerst kelderde het aandeel nadat de Renault-groep (Renault, Nissan, Mitsubishi) aankondigde om voortaan voor Google Maps te kiezen als navigatieleverancier. Vervolgens herstelde TomTom zich weer nadat bekend werd dat het bedrijfsonderdeel Telematics mogelijk wordt verkocht. De Nederlandse multinational (4700 werknemers in 37 landen, jaaromzet ruim 900 miljoen euro) mikt nu op het maken van zeer geavanceerde kaarten voor zelfrijdende auto's. In gesprek met Willem Strijbosch, hoofd autonoom rijden bij TomTom.

Is uw afdeling het speerpunt voor TomTom? "Ik denk dat wij een heel belangrijk deel van de toekomst van TomTom zijn. De markt voor autonoom rijden is een zeer grote markt." Na een week autonoom rijden zullen de meesten niet meer terug willen Willem Strijbosch

Wat doet TomTom precies met autonoom rijden? "Wij leveren de kaartservice van zeer hoge resolutie data, in de industrie HD Maps genoemd. Hoge resolutie betekent bijvoorbeeld dat elk verkeersbord en alle belijning er precies zo in zit als het in werkelijkheid is. Met onze data rijdt een auto veiliger en comfortabeler. Wij maken dus niet de software die de auto daadwerkelijk bestuurt."

Hoe verkrijgt u die data? "Wij hebben twee databronnen. Ten eerste rijden overal ter wereld zogenoemde landmetingsauto's rond. Ze zijn uitgerust met de duurste sensoren. Die brengen letterlijk en voortdurend de omgeving in kaart. Dat is voor ons niks nieuws, dat doen we al 15 jaar. Misschien ook geen toeval: Nederland is altijd goed geweest in kaarten maken. De overige data worden aangeleverd door autofabrikanten die steeds meer modellen uitrusten met sensoren. De gegevens die zij waarnemen en vastleggen, zijn voor ons zeer bruikbaar." Willem Strijbosch © Milan Goldbach

Hoe ver is TomTom op dit moment met autonoom rijden? "Je hebt 5 levels, waarbij level 0 de chauffeur waarschuwingen geeft en level 5 neerkomt op volledig zelfstandig rijden. Wij werken aan kaarten voor alle niveaus van autonoom rijden. Wat je nu vaak ziet is level 2, waarbij de chauffeur nog wel de baas is, maar deels de auto 'los' kan laten."

Welke struikelblokken komt u zoal tegen? "Alles draait om kunstmatige intelligentie en er zijn maar weinig mensen die daar gespecialiseerd in zijn. Het is dus heel moeilijk om de beste mensen te vinden. We halen ze dan ook uit de hele wereld vandaan."

Andere struikelblokken komen van buiten uw bedrijf: Veel mensen vinden autonome auto's eng. "Dat snap ik wel. Angst is menselijk. Ik denk zelfs dat mensen het na één keer autonoom rijden nog enger vinden. Maar na een week zullen de meesten niet meer terug willen. Dat is vaak zo met nieuwe technieken. Aanvankelijk was het ook zo dat niemand aan de mobiele telefoon wilde."

En wat nou als je er dol op bent om zelf auto te rijden? Dat kan of mag straks niet meer, omdat een verzekeraar straks stelt: u had dit ongeluk niet hoeven veroorzaken als u het aan de auto zelf had overgelaten. "Dat is nog moeilijk te voorspellen maar het zou goed kunnen, ja. Ik zeg wel eens grappend: Je krijgt straks reservaten voor mensen die zelf auto willen rijden. Toch - als er geen verbod komt - zal de huidige auto nog lang op de weg blijven. De fluitketel is ook niet verdwenen toen de waterkoker kwam."

Tot slot de morele kant van autonoom rijden. Want wat kiest de auto als ie plots moet remmen: die bejaarde man of die vrouw met die kinderwagen? "Die doet het altijd geweldig in de pers, inderdaad. Voorop gesteld: wij maken de software niet die dat beslist. Maar ik denk er natuurlijk wel over na en eerlijk gezegd vind ik zo'n morele keuze nogal overschat. Wie kent er iemand die voor zo'n keuze heeft gestaan? "En zelfs als het voorkomt dat je moet kiezen voor wie je remt, maakt de autonoom rijdende auto een betere en snellere beslissing dan de mens."

