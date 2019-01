TomTom verkoopt software divisie en wordt kleiner

TomTom wordt kleiner. Het Nederlandse bedrijf, beroemd geworden met zijn navigatiekastjes voor in de auto, verkoopt het bedrijfsonderdeel dat software maakt waarmee beheerders van wagenparken, zoals transportondernemingen, hun voertuigen in de gaten kunnen houden en kunnen managen. Dat onderdeel is nu goed voor ongeveer 20 procent van de jaaromzet van TomTom. Er werken 670 mensen. De Japanse bandenfabrikant Bridgestone wordt de nieuwe eigenaar.

De verkoop, waarmee 910 miljoen euro is gemoeid, komt niet als een verrassing. Vier maanden geleden zette Harold Goddijn, mede-oprichter, grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter van TomTom het onderdeel al in de etalage. Toen was dat wel enigszins verrassend. TomTom maakt winst op het ontwerpen en verkopen van software voor wagenbeheerders en is op dat gebied, naar eigen zeggen, de grootste in Europa. Bovendien zat de groei er nog aardig in.

Zelfrijdende auto’s

Toch wilde Goddijn ervan af. TomTom zal zich, zei hij destijds, toespitsen op het maken van zeer gedetailleerde kaarten die nodig zijn voor zelfrijdende auto’s, op navigatiesoftware en op verkeersinformatie.

Dat wil niet zeggen dat de hele opbrengst van de verkoop in het bedrijf wordt gestoken. Het overgrote deel, 750 miljoen euro, gaat naar de aandeelhouders van TomTom. De rest blijft in het bedrijf en is beschikbaar voor nieuwe investeringen en/of de aankoop van bedrijven. TomTom keert de 750 miljoen uit als een superdividend, maar wel zo dat aandeelhouders er geen dividendbelasting over hoeven betalen. De aandeelhouders van TomTom moeten dat nog wel goedkeuren. Datzelfde geldt voor de aangekondigde verkoop van het bedrijfsonderdeel, dat Telematics heet.

TomTom wordt een stuk kleiner door de verkoop. Telematics is goed voor ongeveer een vijfde van TomToms omzet en voor ongeveer 13 procent van TomToms personeelsbestand. Van de 670 mensen die Bridgestone als nieuwe baas krijgen, werken er zo’n 120 in Nederland.

De verkoop viel niet goed bij beleggers. Het aandeel TomTom leverde dinsdag 7,6 procent van zijn waarde in. Blijkbaar viel de prijs waarvoor het onderdeel de deur uitgaat beleggers tegen. In het geruchtencircuit deden eerder bedragen van 1 miljard euro of meer de ronde.

Met de verkoop komt TomTom mogelijk in rustiger vaarwater. In september maakte Renault/Nissan bekend dat het in zee ging met Google, in navigatie een grote concurrent van TomTom. Die dag verloor het aandeel TomTom ruim een kwart van zijn waarde. Volvo volgde het voorbeeld van Renault/Nissan. Daarna zette Goddijn Telematics min of meer te koop en gingen er zelfs geruchten dat TomTom in zijn geheel zou worden verkocht.

Die mogelijkheid is er nog altijd. Sterker nog: nu TomTom kleiner wordt, is het voor bedrijven die vooral geïnteresseerd zijn in TomToms gedetailleerde kaarten voor zelfrijdende auto’s makkelijker geworden om het bedrijf te kopen.