Tomer Pawlicki: Ik ben in Israël geboren, maar zie het nu als een vakantieland

"Het is mijn geboorteland. Zonder Israël hadden mijn ouders elkaar waarschijnlijk niet ontmoet. Het is de plek waar een deel van mijn familie woont. Verder is het voor mij nu vooral een vakantieland. Wel een vakantieland dat me herinnert aan mijn identiteit, het Joods zijn."

Ga je er vaak heen?

"Ik was er voor het laatst in maart vorig jaar samen met mijn moeder. We verbleven in Tel Aviv, daar ben ik ook geboren en daar heb ik veel familie wonen. Voor dat laatste bezoek was ik er zo'n vijf jaar niet geweest. Het is daardoor steeds als ik er ben anders.

"Ik ben ook altijd weer benieuwd hoe het zal voelen om daar terug te zijn. Soms voelt het alsof je daar midden in het nieuws staat, omdat ik normaal vooral over Israël hoor via het nieuws. Het is er in ieder geval nooit saai."