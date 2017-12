Tom Dumoulin wordt uitgeroepen tot sportman van het jaar en staat weer in de schijnwerpers

Fotografen kijken ongerust achterom richting de ingang. De grote sterren zijn allemaal al langs geweest op de rode loper van de Rai in Amsterdam. Dafne Schippers, de voetbalvrouwen, olympisch kampioene Sanne Wevers en zusje Lieke. Maar waar is toch de man waar het deze editie allemaal om draait op het jaarlijkse sportgala van NOC-NSF: Tom Dumoulin.

“Is hij er wel?”, wordt her en der gefluisterd. “Waar blijft Tom. Hij zou toch komen?” Tweeënhalf uur wachten de cameraploegen op de winnaar van de Giro d’Italia van dit jaar. Maar de 27-jarige wielrenner, die samen met Sven Kramer en Max Verstappen is genomineerd voor de onderscheiding van sportman van het jaar, komt niet.

Teleurgesteld worden de statieven ingeklapt. Dumoulin blijkt de zaal al te zijn ingeslopen zonder de traditionele gang langs de rode loper, waar de pers de mogelijkheid krijgt om vragen te stellen aan de genomineerden. Hij slaat de schijnwerpers voor deze ene keer even over.

Nadat de Limburger in mei van dit jaar de eerste Nederlander ooit werd die de Giro d’Italia won, stond zijn ­wereld op zijn kop. Hij schaarde zich met zijn historische zege in het rijtje met Jan Janssen en Joop Zoetemelk, renners die allebei twee grote rondes wonnen.

Over de manier waarop Dumoulin naar de eindzege greep, werd nog lang nagepraat. Zeker over de veelbesproken zestiende etappe, waar de wielrenner door een sanitaire noodstop vanwege darmproblemen flink tijdverlies opliep.

Dumoulin maakte de achterstand in de laatste tijdrit goed en troefde daarmee Nairo Quintana, die de dag begon in het roze, en Vincenzo Nibali af. Na de historische zege kwamen er allemaal dingen op hem af waar hij nooit rekening mee had gehouden.

Belegerd Toen Dumoulin thuiskwam na de zege, was hij woest toen hij zag dat er fotografen in zijn tuin lagen. Hij gooide er zonder nadenken een boos bericht uit op Twitter, met het verzoek of ze op konden rotten. Om zijn imago niet te beschadigen wiste hij het bericht daarna weer. Hij werd er in het programma ‘College Tour’, waar hij begin deze maand te gast was, nog een keer op aangesproken. Dumoulin noemde het ‘verschrikkelijk’ dat hij er thuis achter kwam dat zijn leven niet meer hetzelfde was. “Eerst zit je drie weken als een soort kluizenaar op een berg”, vertelde Dumoulin. “Daarna kom je thuis na vier weken gekte in de Giro, terwijl de keren dat ik mijn vriendin had gezien dit jaar op één hand te tellen waren.” Dafne Schippers werd door haar collega’s en een vakjury boven zeilster Marit Bouwmeester en wielrenster Anna van der Breggen verkozen tot sportvrouw van het jaar. Dumoulin kwam gebroken thuis op het enige plekje op aarde waarvan hij dacht dat hij veilig was. “En dan blijkt dat plekje belegerd te zijn door journalisten. Dat vond ik echt verschrikkelijk.” Dat mensen dat vervolgens niet begrepen, vond hij nog erger. “Er werd zelfs in een column ­geschreven dat ik dat maar te accepteren had. Hoezo moet ik dat accepteren?” Dinsdag nam hij zijn vriendin Thanee mee naar het sportgala, waar hij de verkiezing tot sportman van het jaar won van schaatser Sven Kramer en Formule-1-coureur Max Verstappen, die niet aanwezig waren.