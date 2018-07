Tom Dumoulin wint tijd na goede ploegentijdrit

Ze wonnen niet, ze werden vijfde, maar toch waren er vandaag na afloop van de ploegentijdrit in het tropisch warme Franse Cholet alleen maar opgetogen gezichten bij het Sunweb van Tom Dumoulin. “Ja, we hebben echt supergoed gereden”, zei Dumoulin.

De blijdschap was te begrijpen. Dumoulin staat er na drie etappes riant voor in de Tour. Als een van de weinige klassementsrenners verloor Dumoulin in de eerste twee etappes geen tijd, en zijn concurrenten díe nog op dezelfde tijd stonden, kregen door de ploegentijdrit van vandaag tijdverlies aangesmeerd.

Eigenlijk zijn alleen Geraint Thomas van Sky en Bob Jungels van Quick-Step de enige twee klassementsrenners die nog vóór Dumoulin in het klassement staan (de Limburger staat zevende). Niet meteen de twee namen die het meeste schrik aanjagen.

Goed, Richie Porte, Chris Froome en Adam Yates wonnen weliswaar seconden, maar die hadden al op dag één bijna een minuut verloren. Porte heeft nu veertig seconden achterstand, Froome 44 en Yates 49. Een kort zijpad: winnaar BMC maakte ook België blij, want Greg van Avermaet draagt op de dag dat het land zich ook kan plaatsen voor de finale van het WK voetbal de gele trui.

Geel geen doel

Van Avermaet is niet een renner die voor tourwinst gaat, weet ook Dumoulin. De verschillen op de anderen zijn voor de Nederlander fijn om te hebben, maar zeggen nog niet veel. Geel was al helemaal niet het doel geweest, aldus Sunweb-ploegleider Arthur van Dongen. Het doel was vooral niet te veel tijd verliezen op de favorieten, maar wel seconden pakken op de mindere teams. Sunweb was dan weliswaar de wereldkampioen, meedoen om de winst zat er waarschijnlijk toch niet in, had ook Dumoulin vooraf bedacht.

Die voorspelling bleek zeer dicht bij de waarheid uit te komen. Het verschil met winnaar BMC was uiteindelijk elf seconden. Het wegvallen van Wilco Kelderman een week voor de Tour met een schouderblessure deerde de ploeg dus nauwelijks. Vervanger Laurens ten Dam, niet de tijdrijder die Kelderman is, kon negentien van de 35 kilometer ‘alles geven’, aldus Van Dongen. “Daarna was het op. Maar het was goed.”

Het plan van de ploeg had bijna perfect uitgewerkt, zei Dumoulin. Voor de ploegentijdrit gebruikt de ploeg simulaties die mede met de TU Delft zijn opgesteld. Zodoende wist de ploeg vrijwel precies waar en hoe lang iemand op kop moest rijden.