Tom Dumoulin wint de tijdrit, Geraint Thomas de Tour

Geraint, G. Gewoon echt een goede vent, volgens ploeggenoot Wout Poels. Vaak knecht voor onder meer Chris Froome, maar vandaag behaalde hij zijn grootste succes uit zijn carrière. Hij was de sterkste in koers, drie weken lang. Dumoulin zei meerdere malen dat er tegen Thomas ‘niets te doen was’.

Het is de eerste keer dat Thomas de Tour wint, maar voor zijn team Sky de zesde keer in zeven edities. Bradley Wiggins won in 2012, Chris Froome vier keer. Nu wordt het dus de Welshman Thomas, die een vijftiende plek als hoogste klassering ooit in Frankrijk had staan.

Wout Poels had voor hen die de opmars van Thomas onverwacht vinden nog wel een verklaring. De Tourwinnaar komt niet 'opeens’ aan zijn goede vorm. Hij had alleen de pech dat hij vaak geblesseerd uitviel, aldus Poels, die vaak met zijn vriend Thomas traint in en rond hun woonplaats Monaco.

Druk

“Eigenlijk was G al goed in de Ronde van Italië vorig jaar”, aldus Poels. “Toen viel hij in dezelfde crash waar Wilco Kelderman een vinger brak. Dat kostte hem een goed klassement. In de Tour vorig jaar viel hij ook uit, dit jaar had hij bijvoorbeeld in Tirreno-Adriatico problemen met zijn fiets.”

Valpartijen en technische problemen die een topprestatie in de weg stonden. Thomas is het wel gewend. Hij lag al meerdere malen in de kreukels, met onder meer een gebroken bekken, een gebroken sleutelbeen en een gebroken neus op zijn medisch dossier.

Dit jaar kwam hij nooit in de problemen. Niet fysiek, niet mentaal. De druk die met de gele trui hoort hield hij onder controle. Dat was niet eens het moeilijkste van zijn dagen in het geel. Hij haalde regelmatig de olympische finale van de ploegenachtervolging in Londen aan. Voor eigen volk was dát het moment waar hij het meeste stress voor had. Na afloop van de tijdrit kon de Welshman zijn tranen niet bedwingen. "De laatste keer dat ik huilde, was op mijn bruiloft", reageerde Thomas, op typerende wijze.

Hij veroverde in de elfde rit het geel in stijl: met een ritzege op La Rosière, de eerste aankomst bergop deze Tour. Het was tegelijkertijd de eerste keer in zijn carrière dat hij bergop daadwerkelijk kon winnen. Een dag later herhaalde hij dat zelfbenoemde kunststuk met winst op Alpe d'Huez. Voor de tweede keer voor Dumoulin, die in de hele Tour tijdens ritten in lijn nooit kon inlopen op de Welshman.