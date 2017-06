Tom Dumoulin weigert gewoon uit de schijnwerpers te gaan

Elf keer werd gesprint om punten voor het team. Die punten lagen bovenop de Vaalserberg en Dumoulin, een kind van de streek, sprintte in zijn eerste rit na zijn imposante Giro-overwinning zondag tien keer mee voor punten.

Tussen zijn eerste paar woorden na afloop zaten dan ook de nodige krachttermen, zo zwaar was het. Al na twee kilometer had hij een bloedsmaak in zijn mond, twitterde hij later. Toch reed hij mee, en dat terwijl hij donderdag zich nog liet ontglippen dat hij toch echt ‘een bee-tje moe’ was.

Want wat een week had de 26-jarige Limburger. Zondag stond hij nog met de beker voor de Duomo in Milaan, maandagochtend vloog hij na een uitgebreid feest terug. Dinsdag kon hij even spelen met de hond in eigen tuin. Terug naar normal life, liet hij weten op Twitter. Hij fietste tussendoor ook nog een klein rondje. Op het gemak.

Woensdag , na een vroege do­ping­con­tro­le, werd Dumoulin weer publiek figuur

Woensdag , na een vroege dopingcontrole, werd hij weer publiek figuur. Als Romeinse keizer op de grote markt van Maastricht werd hij toegejuicht door duizenden fans. Donderdag volgde de onthulling van zijn eigen fietspark in Sittard, het Tom Dumoulin Cycling Park, waar hij een rondje reed met jonge leden van zijn club Bergklimmers.

Dus nee, hij had nog niet echt tijd gehad om na te denken over de koers in Vaals, had hij vooraf tegen zijn ploegleider gezegd toen die vroeg of de wedstrijd vanaf het begin tactisch zou worden. Er kwamen andere zaken tussendoor.

De vraag is of hij ook mét nadenken een antwoord had kunnen geven. Nog nooit werd in het peloton een race gereden zoals gisteren. Het idee van de Hammer Series is om de koers spectaculair te maken voor het publiek, en in plaats van een rit in lijn te rijden op een vast parcours. En niet met een winnaar, maar met een ploeg. In drie dagen wordt betwist in drie disciplines: klimmen, sprinten en tijdrijden.

Vrijdag moest de Vaalserberg elf keer worden beklommen, en uiteindelijk was Movistar de slimste ploeg, door in de kopgroep met meerdere renners de meeste punten te pakken. De kleine klimmer Carlos Betancur snaaide de meesten weg. Dumoulin zat voorin, reed mee en bleek nog te veel diesel om mee te sprinten, stelde hij zelf. Drie weken Giro hadden hem traag gemaakt.

Voor Dumoulin, eens niet in het roze maar in zijn standaard zwart-wit van Sunweb, was het een rit tussen persconferenties door. Hij begon de dag op zijn sokken, toen hij de media te woord stond op zijn nieuwe fietsparcours in Sittard. Korte broek aan, handen in de zakken.

Hij vindt al die aandacht prima, zei hij. Zelfs wel leuk, zo lang het maar tijdens of rond de race gebeurt. Dan is het heel mooi. Maar er is een verschil tussen Tom Dumoulin en Tom Privé. De Tom Privé is gereserveerd, wat in zichzelf, en dat wil hij graag zo houden. Die gewone gast blijven op de barbecues die hij graag doet.

De koers eindigde voor Dumoulin weer met een persmoment. Bovenop de Vaalserberg. Het ging van het begin af waanzinnig hard, vertelde hij. Van het concept genieten kon hij wel. “Ik weet niet hoe het er op televisie uitzag, maar voor ons was het ieder geval heel spectaculair.”

Een klein poortje door, diverse selfies met fans, en hij was vrij. Want het was gelijk zijn laatste optreden in deze Hammer Series. Hoewel zo’n dag voor hem toch ook goed is, als hij volgende week in de Ronde van Zwitserland een klassement wil rijden kan hij niet alleen maar op de bank liggen, rijdt hij de andere dagen niet. Rust pakken. Hij heeft het nodig. In Zwitserland is de hectiek waarschijnlijk ook minder. Zijn laatste woorden dan ook, voordat hij de afdaling naar de teambus in dook: “Jongens, ik ga.”

