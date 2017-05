Tom Dumoulin verliest roze trui aan Quintana

De kopman van Movistar moest 31 seconden goedmaken, maar kwam meer dan een minuut eerder binnen dan de Limburger van Team Sunweb. Dumoulin staat nog wel tweede in het algemeen klassement.

Tom Dumoulin raakte vroeg in de rit tijdelijk achterop nadat onder anderen Nairo Quintana en Vincenzo Nibali de rozetruidrager van Team Sunweb hadden verrast met een aanval. De Limburger en de andere klassementsmannen begonnen de slotklim met een achterstand van 10 minuten op de kopgroep. Dumoulin raakte in de beklimming verder achterop in de rit die werd gewonnen door de Spanjaard Mikel Landa.

Morgen volgt de laatste bergrit met tussen Pordenone en Asiago twee zware cols. De Giro eindigt zondag met een individuele tijdrit over ruim 29 kilometer.

