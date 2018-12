Tom Dumoulin verkiest Giro boven Tour

Op een hoog balkon ergens in een hotel in Spanje, waar hij met zijn team Sunweb op trainingskamp is, maakte Dumoulin zelf zijn keuze bekend. In een filmpje, geschoten met een mobiele telefoon, zei de Giro-winnaar van 2017 dat de beslissing ‘na lang praten’ was genomen. “We hebben lang gedacht aan de Tour, maar de Giro heeft zo’n mooi parcours komend jaar.”

Het is namelijk wel een trendbreuk, de keuze om wederom voor winst in de Giro te gaan. In zijn ontwikkeling als ronderenner was voorzien dat hij na de combinatie Giro-Tour dit jaar in 2019 voor alleen Tourwinst zou gaan. Zowel zijn ploeg als hijzelf was daar wel van overtuigd. Hij hintte er zelf ook op, toen hij de organisatie van de Amstel Gold Race de hoop gaf dat hij daar zou starten. Een klassieker die hij normaal gesproken niet rijdt als hij zich voorbereidt op drie weken Italië.

Tourbaas Prudhomme lijkt met zijn parcours Dumoulin te hebben weggejaagd

De beslissing heeft wel een eigengereidheid die Italië-liefhebber Dumoulin past. Hij is bovendien pragmatisch. In de Giro, die tussen 11 mei en 2 juni wordt gereden, ziet hij meer kansen om te winnen. Met drie tijdritten, waarvan twee met een fikse heuvel in het parcours, is er meer ruimte om zijn specifieke talent uit te buiten ten opzichte van concurrenten, van wie Vincenzo Nibali al bekend is.

Vorig jaar probeerde Tourdirecteur Christian Prudhomme bij de presentatie van het parcours van de Ronde van Frankrijk Dumoulin nog te lokken. Viens Tom, viens (‘kom, Tom, kom’), zei hij direct in de camera van de NOS. Dit jaar lijkt hij met ‘zijn’ parcours Dumoulin te hebben weggejaagd. Direct na bekendmaking van het Tourparcours eind oktober, waar bijvoorbeeld maar één individuele tijdrit in zit, zei hij al dat het ‘geen ideaal’ parcours was. Zwaar, jazeker, maar voor Dumoulin te weinig kilometers tegen de klok.

Toch is deelname als klassementsrenner aan de Tour niet helemaal uitgesloten. Wel bouwt Dumoulin een voorzichtigheid in. Pas na de Giro volgt een definitief besluit. Een logische gedachtegang, zeker omdat er tussen de Giro en de Tour deze keer minder rust zit. Bovendien zei hij aan het eind van het afgelopen seizoen al dat hij waarschijnlijk geen twee grote rondes in een jaar zou gaan rijden. Dat ging alleen maar ten koste van zijn lichaam.

