Tom Dumoulin stijgt een plek, maar het geel lijkt verder weg dan ooit

Vooral de start was een anticlimax. Was de hoop van de Tourdirectie dat er snel veel actie zou volgen, uiteindelijk rolde de top-twintig van het klassement rustig ‘van de grid’. Het was een leuke gimmick, vond Tom Dumoulin na afloop. “Maar redelijk nutteloos.”

Lees verder na de advertentie

De laatste klim, door velen gezien als de zwaarste beklimming van deze Tour de France, was de berg die zoveel angst aanjoeg dat de koers onder de favorieten lange tijd gesloten bleef – ook al werd er heel hard gereden en was het zeker spannend. Uiteindelijk brak van die favorieten alleen Chris Froome, en dat was pas op iets meer dan anderhalve kilometer voor de finish. Ook Romain Bardet verloor tijd, maar hij stond al verder in het klassement.

De Tour de France zoekt nieuwe kijkers, en voor een eerste keer pakte de nieuwe aanpak niet slecht uit.

Het tijdverlies van Chris Froome was vooral gunstig voor Tom Dumoulin, die opschoof naar de tweede plek in het klassement. Veel verder kan Dumoulin niet stijgen, verwacht hij zelf. Geraint Thomas bleef in het wiel van de Limburger en ging er in de laatste meters nog vandoor. Het verschil tussen Dumoulin en de geletruidrager is nu 1.59 minuut. Dumoulin: “Thomas is de sterkste. Als hij niet ziek wordt en hij krijgt niks geks, dan wint hij de Tour.”

Eerlijke rit Thomas was zo de morele winnaar van de dag. Hij is na de inzinking van Froome nu de absolute kopman binnen Team Sky (dat ook in deze korte rit het peloton controleerde ) en pakte bovendien tijd op zijn concurrenten. Alleen winnaar van de dag Nairo Quintana en Dan Martin waren uiteindelijk sneller boven. Zij waren al aan het begin van de slotklim gedemarreerd. Nairo Quintana schreef de etappe op zijn naam. Het is de eerste overwinning deze Tour voor de Colombiaan van Movistar. © REUTERS Het was een eerlijke rit geweest, waarin iedereen alles wat hij in de benen had tegen de pedalen duwde. Zo werd het toch ook weer niet helemaal een verloren dag. De organisatie durfde vooral te innoveren. De Tour de France zoekt nieuwe kijkers, en voor een eerste keer pakte de nieuwe aanpak niet slecht uit. De favorieten kwamen allemaal kapot over de finish. Steven Kruijswijk sprak niet voor niets van een ‘explosieve rit’, waar het peloton al heel snel bestond ‘uit een select groepje’. Het was een eerlijke rit geweest, waarin iedereen alles wat hij in de benen had tegen de pedalen duwde. Een korte rit loont voor aanvallers, zei Dumoulin. “Maar laat de Tour alsjeblieft zoals die bedoeld is. En niet dagelijks dit soort ritten gaan rijden.” Lees meer over de Tour de France in ons dossier

Lees ook: Nu Dumoulin er toch is, wil hij de Tour winnen ook Tom Dumoulin begon als derde in het klassement aan de laatste week van de Tour. Hij oogt ontspannen, misschien omdat alles mag en niets moet. Maar hij gaat wel degelijk voor de eindoverwinning in Parijs.