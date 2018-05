Tom Dumoulin rijdt kalm naar de Etna toe

Na drie Giro-etappes in Israël is een aantal zaken al duidelijk geworden. Eén is dat sprinter Elia Viviani de komende weken geen concurrentie hoeft te vrezen. De tweede is dat Quick Step, de ploeg van Viviani, de jacht op zeges onverdroten voortzet na een meer dan succesvol klassiekervoorjaar. En tot slot is er de wetenschap dat Tom Dumoulin rustig kan toeleven naar de eerste krachtmeting in deze 101ste Giro d’Italia donderdag, wanneer de renners de Etna op moeten rijden.

Lees verder na de advertentie

Wat extra roze truien in de kast is altijd leuk, maar misschien is dit over drie weken gezien wel beter zo Tom Dumoulin

De vulkaan op Sicilië is sinds een paar jaar een pleisterplaats geworden in de Ronde van Italië. De Giro deed de kale vuurspuwer vorig jaar ook al aan. In 2011 won Alberto Contador er de etappe en nam zo de roze trui over van Pieter Weening. Vorig jaar heette de winnaar Jan Polanc. Belangrijker vanuit Nederlands oogpunt was dat Dumoulin er geen terrein prijsgaf op de klimmers en klassementsrenners. Hij werd zesde op iets minder dan een halve minuut van de winnaar.

Het was destijds zo’n rit waarvan gezegd werd: ‘je kunt hier de Giro niet winnen, wel verliezen’. Dat zal deze donderdag niet anders zijn. Dumoulin is momenteel slechts een seconde verwijderd van de klassementsleider, de Australiër Rohan Dennis.

De 27-jarige Maastrichtenaar heeft op de Etna maar één doel en dat is Chris Froome schaduwen. De viervoudig Tourwinnaar moet 37 seconden goedmaken op zijn Nederlandse concurrent.