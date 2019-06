Tom Dumoulin neemt een moeilijk besluit: hij gaat niet naar de Tour de France

Gevoelsmens Tom Dumoulin nam dan uiteindelijk toch het moeilijke besluit. De beste Nederlandse klassementsrenner van het moment doet niet mee aan de Tour de France. Zijn linkerknie, gebutst na zijn val in de Ronde van Italië, herstelt niet snel genoeg en zodoende vindt zowel Dumoulin als zijn ploeg dat presteren in de grootste ronde van het jaar niet realistisch is.

Het ging de laatste weken als een jojo op en neer voor Dumoulin (28), die vorige maand als favoriet al na vijf dagen uitviel in de Ronde van Italië. Hij probeerde alles om nog wel de Tour te halen, maar het revalidatieproces ging langzaam. De ene dag voelde hij zich redelijk goed, de andere dag volgde weer een tegenslag.

Vorige week reed hij nog in de Dauphiné, de belangrijke Franse voorbereidingswedstrijd. Hij reed een rit in de aanval, werd derde in de tijdrit (waar de bobbel op zijn knie duidelijk zichtbaar was), maar stapte zaterdagochtend voortijdig uit de wedstrijd toen de knie wederom meer opspeelde dan gewenst.

Met het verwijderen van een laatste stukje grind uit zijn knie leek afgelopen zondag het ergste voorbij te zijn. Dumoulin zou zich weer snel bij zijn ploeg voegen in La Plagne, waar een hoogtestage was gepland. Alleen keerde hij in de auto op weg naar laatste training in de bergen halverwege plotseling om. De irritatie in de knie (en van de tien hechtingen) werd alleen maar erger.

Tegenslagen Dat bleek uiteindelijk een beslissend moment. Daar in de auto kon hij alles wat was gebeurd overdenken. Hij dacht: dit moet ik niet eens meer willen. De ploeg hoopte nog dat een paar dagen extra thuis zijn hem zou helpen, maar dat mocht niet zo zijn. Maandag nam hij zelf de beslissing, vertelde hij bij de NOS. Vandaag kwam het bericht naar buiten. Op de website van de ploeg legde Dumoulin zijn beslissing uit. “De laatste weken waren heel moeilijk, met telkens weer tegenslagen. Na de Giro wilde ik heel graag voor de Tour gaan. Deze week realiseerde ik mij dat het niet realistisch is om op mijn niveau te komen. Ik heb er heel hard voor gewerkt, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren. Ik moet mezelf bevrijden van het najagen van een onrealistisch doel.”

Volledig herstellen Dumoulin is na Chris Froome de tweede favoriet (en de tweede van het podium van vorig jaar) die dit jaar vanwege blessures niet meedoet. Zijn jaar valt tot nu toe zwaar tegen. Bij de NOS vertelde hij dat de derde grote ronde van het jaar, de Vuelta, hem ‘wel trekt’. Daarover neemt hij later een besluit. Eerst wil hij volledig herstellen. Een proces dat volgens hem nu pas kan gaan beginnen.