Tom Dumoulin met afstand de beste op WK tijdrijden

De wereldkampioenschappen tijdrijden werden dit jaar op een opmerkelijk parcours betwist. Waar de wielrenners normaal wedijveren in pure individuele snelheid op een lange, vlakke stukken weg, besloot de organisatie dit jaar om eens wat extra spanning in te bouwen. De tijdrit was met 31 kilometer korter dan gebruikelijk, en aan het einde wachtte ook nog de pittige beklimming van de berg Fløyen.

Daardoor waren een aantal beroemde tijdrijders bij voorbaat eigenlijk al kansloos. Winnaar van vorig jaar Tony Martin kwam nog wel langs om zijn titel te verdedigen, maar kondigde van tevoren al aan dat hij deze keer niet om de podiumplaatsen mee zou strijden. De twee topfavorieten vooraf waren Chris Froome en Tom Dumoulin, allebei tijdrijders die ook heel goed een berg op kunnen rijden.

Maar al snel was duidelijk: het was niet echt de dag van Froome, en wel die van Dumoulin. Bij de tussentijdse tijdmeting op 19 kilometer had de Nederlander het hele veld al op meer dan een halve minuut gereden.

Dat kwam dan ook doordat de eveneens zeer snelle Rohan Dennis gevallen was, die kennelijk iets te veel risico's had genomen. Dumoulin bleef gewoon zitten, en hard doorrijden: aan de finish was hij bijna een minuut sneller dan de nummer twee, de Sloveen Primoz Roglic. Froome moest genoegen nemen met een derde plaats.

Dumoulin is de eerste Nederlandse wielrenner die wereldkampioen tijdrijden wordt. Zijn landgenoot Wilco Kelderman werd vandaag zevende.

