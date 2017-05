Tom Dumoulin: kampioen zonder smetje of schandaal

Op een klein voorvalletje na. Toen de gezaghebbende Italiaanse sportkant Gazzetta dello Sport zijn ritoverwinning vorige week zaterdag op Oropa typeerde als 'monsterachtig', doofde Dumoulin met een paar vieve woorden een potentiële brand. “Ik zie die opmerking als een compliment.”

Er is niet veel nodig voor een heksenjacht in een van de drie grote wielerronden; Giro, de Ronde van Spanje of de Tour de France. De Britse wielrenner Chris Froome weet wat het is als speculaties en argwaan op je bagagedrager meerijden. Elke trap extra die hij deed, iedere ritzege in zijn drie Tourzeges (2013, 2015 en 2016) werd onder een vergrootglas gelegd en als bewijs aangevoerd in een bij vlagen onfrisse lastercampagne. Sommigen fans gingen zo ver dat ze Froome onderweg onderplasten.

De Ronde van Frankrijk over vier weken zal daarop geen uitzondering zijn. Het Britse wielrennen is momenteel in een aantal dopingschandalen verwikkeld waarbij Froomes ploeg Team Sky en de Britse bond betrokken zijn. Een parlementair onderzoek moet uitwijzen of er met doktersattesten en medicijnen is gerommeld. Wat de uitkomst daarvan ook mag zijn, Froome en Sky kunnen rekenen op een verhit onthaal straks in Frankrijk. Opnieuw.

De nationale wielerbond spreekt van een ‘Tom-effect’.

Stinkend zaakje Waarom liggen Dumoulins prestaties en die van Bauke Mollema, Steven Kruijswijk, Robbert Gesink en Wout Poels dan niet ook onder verdenking? Froome heeft net als zijn Nederlandse collega’s meer dan eens openlijk afstand genomen van dopinggebruik en –gebruikers. Dumoulin ging nog verder door de rotte appelen in de media te kapittelen. Hij brak met een ongeschreven regel in de wielersport toen hij het doktersvoorschrift voor een ontstekingsremmer van oud-Tourwinnaar Bradley Wiggins van Sky recentelijk een 'stinkend zaakje' noemde. De positie die Dumoulin inneemt, wordt kort gezegd geruggensteund door het uitblijven van dopinggevallen in Nederland. Nadat in 2013 de beerput open ging bij de voormalige Rabobankploeg, bleef het tot op heden stil. Met uitzondering van Michael Boogerd die vorig jaar met terugwerkende kracht alsnog geschorst werd voor zijn bekentenis. De vraag is in hoeverre Dumoulins prestatie in de Giro zou zijn gewogen als hier net als in Engeland de grootste ploeg en wielerbond in de beklaagdenbank zouden zitten? Hoe anders is de teneur bij de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). De wielerbond spreekt van een ‘Tom-effect’. “De sportparticipatie dit jaar op racefiets en mountainbike is explosief toegenomen. Daar zou Tom wel eens een groot aandeel in kunnen hebben”, stelt bondscoach Thorwald Veneberg.

Mediageniek en niet vies van een mening Het zijn cijfers die alleen representatief zijn voor tourfietsers, de mannen en vrouwen die in het weekend erop uitgaan met hun racefiets. Het is nog veel te vroeg om van een Tom-effect te spreken als het gaat om wedstrijdrijders, zegt Veneberg. “Op termijn moeten we het afwachten. Kinderen gaan met hun vader en moeder fietsen, vervolgens worden ze misschien lid van een club en vandaar uit komt pas de wedstrijdsport in beeld.” Dat neemt niet weg dat Dumoulin Nederland warm heeft gemaakt voor wielrennen. En dat komt niet uitsluitend door zijn sportieve prestaties. De 26-jarige Limburger is mediageniek, heeft een fris uiterlijk en is zoals gezegd niet vies van een mening, weet Veneberg. “Hij is jong en laat zich geregeld uit over maatschappelijke zaken.” Dumoulin noemde vorig jaar op het hoogtepunt van de polarisatie rond vluchtelingen het onbegrijpelijk dat sommigen alle respect en humaniteit verloren. Er zijn nog een paar ander aspecten waarom wielrennen in Nederland tegenwoordig minder met doping wordt geassocieerd. Veneberg: “De media-aandacht rond hem is louter opbeurend en hij is vanwege zijn uiterlijk interessant voor vrouwen”. Kortom: de associatie met de wielersport is verschoven van epo naar Tom. Lees ook: Tom Dumoulin schrijft geschiedenis in Italië. Lees ook: In het hoofd van Tom Dumoulin.

