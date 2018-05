Tom Dumoulin? Israël loopt niet warm voor Giro

De bijbelse vreemdeling in Israël heeft deze dagen de gedaante van een wielrenner. Tom Dumoulin die komende weken zijn Giro d'Italia-zege verdedigt, werd gek aangekeken tijdens zijn fietsverkenning in Jeruzalem deze week. Een man in lycra met een ros van kunststof onder zijn billen is er een vreemde verschijning in het Heilige Land.

Israël kent nauwelijks een fietscultuur. "Nee, ik ben niet herkend", zei de winnaar van 2017 op een persconferentie woensdag in Israël. "De mensen keken mij vooral vreemd aan."

Israël en de Ronde van Italië. Het duurde vorig jaar even voordat de bekendmaking indaalde. De Giro is in het verleden met regelmaat buiten Italië gestart. In Amsterdam in 2010 bijvoorbeeld toen de renners tussen de blauwe walmen van de softdrugs een scherpe tijd probeerde neer te zetten. Maar Israël? Een land zonder wieleraffiniteit en met een gewelddadig conflict (zie kader) dat het leven goeddeels dicteert?

De tekst loopt door onder de kaart van het parcours.

Het parcours van de Giro d'Italia 2018 © Trouw/ANP

Multimiljardair Het idee en het geld voor drie Israëlische etappes komen van Sylvan Adams, een Canadese immigrant uit Israël maar bovenal multimiljardair. De Grande Partenza moet een zaadje planten in de dorre woestijn is de gedachte. Adams investeerde bovendien in sportinfrastructuur - zoals een wielerbaan - zodat zich in Israël een bestendig wielerklimaat ontwikkelt. Maandag vliegt het peloton naar Italië terug om dinsdag op Sicilië aan het volgende deel te beginnen. Voor veel profwielrenners betekent een start In Israël vooral extra stress. Deze 101ste editie van de Giro heeft namelijk al genoeg potentie om een van de zwaarste van de laatste jaren te worden. Dumoulin weet voor welke uitdaging hij de komende drie weken staat. "Vorig jaar had ik niets te verliezen", zei hij woensdag. Nibali en Quintana waren toen de grote favorieten. Dumoulin is dat inmiddels ook. Met Chris Froome, Fabio Aru, Thibaut Pinot en Estaban Chaves behoort hij tot de kanshebbers voor de roze trui over drie weken in Rome. De Limburger hield zich liever op de vlakte: "Ik weet wat er komen gaat. En dat kan goed of slecht uitpakken." Als ik kijk hoe ik vorig jaar met problemen omging maak ik mij daarom geen zorgen Tom Dumoulin

Geen zorgen Op basis van zijn voorjaar lijkt een podiumplek in de Giro ver weg. Materiaalpech kostte hem de eindzege in de Abu Dhabi Tour. In de Tirreno kwam Dumoulin hard ten val. De klassiekermaand april gebruikte hij voor een hoogtestage in de Sierra Nevada. Hij onderbrak alleen voor Luik-Bastenaken-Luik zijn voorbereiding op de Ronde van Italië. Het vertelt Dumoulin niet bijster veel. "Als ik kijk hoe ik vorig jaar met problemen omging maak ik mij daarom geen zorgen." Hij nam zichzelf wel onder de loep omdat de tegenslag niet louter aan externe factoren viel te wijten, bekende de 27-jarige Nederlander. "Ik was na het winnen van de Giro dit vorig jaar te veel gebrand op goeie uitslagen. Die mindset was niet wat ik wilde. En het pakte ook niet goed uit. Ik ben bij mijzelf te rade gegaan en ik denk dat ik weet waaraan het lag." Hij is nu ontspannen en vol vertrouwen, claimt Dumoulin. Diplomatieke uitspraken waren tot voor kort niet Dumoulins handelsmerk. Sinds de wereld weet wie hij is, heeft hij zijn discours toch maar aangepast. Over viervoudig Tourwinnaar Froome die over een paar weken te horen krijgt of hij geschorst wordt naar aanleiding van een dopingvergrijp vorig jaar, liet de kopman van Sunweb zich in omzichtige woorden uit. "Het is zijn beslissing om hier te starten. Laat ik het zo zeggen: als ik in mij in zijn positie bevond, had ik dat niet gedaan." Mocht Froome deze Giro winnen en subiet worden geschorst dan doet dat de wielersport opnieuw geen goed. "Ook Froome niet", reageerde Dumoulin.