Tom Dumoulin is tijdrijder af

De metamorfose van Tom Dumoulin doet nog wat onwennig aan. Zijn naam stond niet bij de beste tien tijdrijders in de slotetappe in de Tirreno-Adriatico.

Zijn gezichtsexpressie verraadde ongemak toen Dumoulin het tijdsverschil zag nadat hij in San Benedetto del Tronto de streep passeerde. Zijn uitslag gisteren paste niet bij zijn status en dat voelde hij eigenlijk ook wel. De Nederlander gaf in zijn eerste serieuze koers van dit jaar 23 seconden toe op de winnaar van de tijdrit, Rohan Dennis. Over een afstand van slecht tien kilometer en een beetje betekent dat grosso modo een serieus gat. Dumoulin werd slechts dertiende. Dennis sprong uiteindelijk nog over de eindtijd van de Nederlander Jos van Emden, die bijna twee uur lang leidend was.

Dumoulin zal dit seizoen in de grote rondes geen windhaas meer spelen

Wen er toch maar vast aan. Dumoulin zal dit seizoen in de grote rondes geen windhaas meer spelen. De 26-jarige coureur heeft het roer omgegooid. Hij ruilde zijn specialiteit afgelopen winter in voor klimmersbenen. In de Tirreno kreeg de transformatie van tijdrijder naar klimmer, of beter gezegd klassementsrenner, zijn beslag.

De wens om een keer in het hooggebergte niet achter de feiten aan te fietsen, werd de voorbije twee jaar steeds groter bij de meest getalenteerde Nederlandse renner van zijn generatie. Vaak genoeg had Dumoulin lijdzaam moeten ervaren dat zijn vooruitzichten op een goed eindklassement werden weggereden in de bergen.

Transformatie Het verlies van de Ronde van Spanje twee jaar geleden opende zijn ogen. Vorig jaar noemde hij zichzelf een 'vlinder' waarmee hij niet alleen zijn eigen transformatie omschreef maar ook onbewust het tussenjaar typeerde waarin hij liet zien het beste uit twee werelden te kunnen halen. Er was winst in de proloog van de Giro d'Italia in Apeldoorn en twee etappes van de Ronde van Frankrijk, waarbij zijn solo naar Arcalis in het doorweekte Andorra het meest tot de verbeelding sprak. Tom Dumoulin wil meedingen naar een podiumplek in het eindklassement van een grote ronde Maar dat volstond niet voor Dumoulin. Dit jaar wil hij meedingen naar een podiumplek in het eindklassement van een grote ronde, te beginnen met de Giro over anderhalve maand. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd reed de Limburger afgelopen week de Tirreno-Adriatico, wetende ook dat daar enkele van zijn toekomstige concurrenten reden. Nairo Quintana met name, de Colombiaan die gisteren voor de tweede keer in drie jaar de hoofdprijs in de Italiaanse meerdaagse voor zich opeiste. De verschillen tussen de klimelite en Dumoulin zijn kleiner geworden bewees de kopman van Sunweb zaterdag in de koers naar het ski-oord Terminillo op 1600 meter hoogte in de Apennijnen. Hij eindigde als zesde op slechts 41 seconden van ritwinnaar Quintana. Maar wat hem eigenlijk meer zei, was dat de verschillen met de rest van de specialisten beperkt bleven tot niet meer dan tien tellen, constateerde hij na afloop tevreden. Dumoulin tankte op de flanken vooral zelfvertrouwen uit zijn tempowisselingen. Hij kan de echte klimmers dus pijn doen op hun eigen terrein. Daarmee, gaf hij zelf aan, lijkt de laatste stap naar zijn transitie voltooid. Winnaar Rohan Dennis. © BELGA Zijn tijdritfiets stond afgelopen maanden ergens weggestopt in de schuur. Dumoulin beperkte zijn trainingen alleen nog maar tot de heuvels en bergen. Hij verloor een paar kilo. Bewust, omdat extra gewicht als tijdrijder een zegen is maar in de bergen voornamelijk een vloek. De consequentie is dat hij in de tijdrit geen rol van betekenis speelt, bleek gisteren meteen. Dat had hij ingebouwd, alleen zijn opspelende emotie nog niet - getuige zijn teleursteling na afloop. Dumoulin sluit de Tirreno-Adriatico af als zesde. De andere Nederlander die zijn focus op de Giro richt, moest genoegen nemen met een negende plek in het eindklassement. Bauke Mollema zag zijn kansen door een tegenvallende ploegentijdrit en weigerachtige benen op de Terminillo bij voorbaat slinken.

