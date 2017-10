Tom Dumoulin in de Tour? Dat is nog lang niet zeker

Dumoulin zal ondanks het tijdsverschil het parcours al wel in zich hebben opgenomen en tot de conclusie zijn gekomen dat de Tour van 2018 wellicht niet is wat hij er op voorhand van had gehoopt. De editie van volgend jaar telt slechts een individuele tijdrit van zo'n dertig kilometer. Die heeft de organisatie wederom op de voorlaatste etappedag geprogrammeerd.

De Nederlander die dit jaar aan de haal ging met de Giro d'Italia beklonk de winst daar met een slottijdrit. De vraag is of Dumoulin met zeven bergetappes - als hij de Tour rijdt - de schade op Chris Froome binnen de perken weet te houden. Van de Brit mag verwacht worden dat hij op jacht gaat naar zijn vijfde Tourzege. Voor minder komt hij niet meer naar Frankrijk.

Dumoulin kon in mei lang mee in de bergritten in de Giro. Froome en diens sterke ploeg Sky beloven echter een Tourcol te worden van de buitencategorie voor de 26-jarige Limburger. De ploegentijdrit in de eerste week is misschien wel beslissend voor het verloop van de ronde. Dumoulin kan anderzijds moed putten uit het WK in Bergen vorige maand waar zijn ploeg Sunweb verrassend goud won op dit onderdeel. Sky moest daar genoegen nemen met brons.

Afwisseling

De Tour start zaterdag 7 juli in de Vendée waarna het richting Bretagne gaat, Normandië en Noord-Frankrijk. Vervolgens verkast de Ronde naar de Alpen, met finish bovenop de Alpe d'Huez om in de Pyreneeën aan het slotstuk te beginnen.

Tot dusver is in de afgelopen jaren geen enkele renner in staat gebleken Froome serieus weerwerk te bieden

Volgens Prudhomme is gekozen voor afwisseling. Daarvan is eerlijkheidshalve niet veel van terug te vinden bij bestudering van het etappeschema. De eerste anderhalve week is vooral het domein van de sprinters. Prudhomme zag het anders: "We willen meer profiel, kortere afstanden. Er zijn nieuwe beklimmingen en de wind en kasseien zullen ook hun werk doen."

Maar of Prudhomme daarmee ook Dumoulin voor zijn Tour wint is maar de vraag. De Fransman sprak de hoop uit dat het tot een 'mooie strijd komt tussen beide, vergelijkbare coureurs met dezelfde kwaliteiten.' Tot dusver is in de afgelopen jaren geen enkele renner in staat gebleken Froome serieus weerwerk te bieden. Vandaar dat alle hoop nu dus op de Giro-winnaar is gevestigd.

De Maastrichtenaar heeft zich nog niet uitgelaten over zijn programma voor 2018. Pas in november zet Dumoulin de grote lijnen uit voor volgend jaar. Hij en zijn ploeg willen eerst het etappe-schema van de Ronde van Italië afwachten voordat er een besluit valt. Het zou dus ook goed kunnen dat de kersverse wereldkampioen tijdrijden volgend jaar de Giro of de Vuelta rijdt.

