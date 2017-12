Tom Dumoulin: een betweter met zelfreflectie

Paul Lacroix, jeugdtrainer

“Tom was in het begin vooral een betweterig ventje. Hij vroeg ieder keer of onze plannen en ideeën wel wetenschappelijk waren bewezen.” Paul Lacroix, Dumoulins eerste ploegleider, kan er nu om lachen.

Toen in 2010 was het vooral de confrontatie met die jonge, goedgebekte Maastrichtse knaap die de toon zette. Lang duurde dat niet. “Hij was nog een broekie toen hij in 2010 als junior bij Parkhotel Valkenburg kwam. Ik kwam er al snel achter dat hij persoonlijkheid had en leergierig was. Maar vooral dat hij een hele slimme, intelligente jongen is.”

Dumoulins ontwikkeling als renner ging niet zonder slag of stoot. “Hij was een laatbloeier. Van tactiek begreep Tom helemaal niets. Hij reed bijvoorbeeld een hele koers naast in plaats van in het peloton. Of hij zag een ontsnapping niet tijdig en reed dan eigenhandig het gat weer dicht.” Desondanks spatte het talent eraf. “Hij had nog nooit een tijdrit gereden, laat staan dat hij een tijdritfiets bezat. En toch zette hij in zijn eerste koers een toptijd neer op een leenfiets die twee maten te groot was. Tom leerde snel. Je hoefde hem maar één keer iets uit te leggen.”

Dumoulin sloeg de waarschuwingen van Lacroix in de wind en koos na twee jaar voor de opleidingsploeg van Rabobank, destijds de springplank naar een professionele carrière. “Het verbaasde mij niet dat hij daar mislukte. Tom is eigenwijs. Daar kwam hij na twee maanden ook achter. Dan reed hij met mij terug naar Limburg en bekende dat hij spijt had. Hij moest daar in het gareel lopen en voor anderen werken terwijl hij veel meer kon.” Het gaat te ver, zegt Lacroix, om toen al in hem een winnaar te herkennen. “De puzzelstukken vallen pas later op hun plaats. Maar inmiddels is Tom een wereldster.”