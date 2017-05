Tom Dumoulin behoudt leiderstrui in de Ronde van Italië na zware bergetappe

“Als ik na deze etappe nog in het roze rijd, mag ik in mijn handjes klappen”, sprak Tom Dumoulin voorafgaand aan de spannende etappe van donderdag in de Giro d’Italië. De rozetruidrager verwachtte een veldslag, aangezien de etappe een zware bergrit met vijf beklimmingen betrof.