Tom Brady, de vierde ‘goat’, maakt de eregalerij van de Amerikaanse sport compleet

Zondagnacht kijkt iets minder dan de helft van de bevolking van de Verenigde Staten naar de televisie en de Super Bowl, de finale van het National Football League-seizoen. En dan vooral naar de prestaties van Tom Brady, de quarterback van New England Patriots.

In zijn negende optreden in de Super Bowl (een record) zal deze 41-jarige, ietwat typische topsporter proberen te bewijzen dat hij zich voor altijd een plaats heeft verworven bij het trio Michael Jordan (basketbal), Wayne Gretzky (ijshockey) en Babe Ruth (honkbal).

Het kwartet G.O.A.T.’s (greatest of all time) zal hiermee compleet zijn; de vier Noord-Amerikaanse sporten hebben dan ieder hun vlaggendrager, hun eeuwige icoon, en hun toonbeeld van sportmanship. Sportmensen van bijna epische grootheid, hoewel je daarin natuurlijk ook niet moet overdrijven.

Wie had dat gedacht Brady, de veteraan die zijn hele loopbaan voor de Patriots uitkwam, dreigt met zijn manier van spelen, zijn sociale optredens en zijn tamelijk ingehouden manier van reageren op dat alles de status van superheld te krijgen en wie had dat gedacht toen hij de Universiteit van Michigan verliet en als nummer 199 werd ‘gedrafted’ in de NFL. Wie had dat gedacht toen hij, in zijn eerste seizoen, in zegge één wedstrijd werd opgesteld? Wie had dat durven zeggen toen hij in 2008 een volledig seizoen buitenspel stond met een zware knieblessure? Als spelbepaler van de Patriots weet hij dat hij dan weliswaar nog niet aan het einde van de sportieve reis is, maar toch wel dat het einde er aan komt. In Las Vegas kun je wedden of hij na de wedstrijd van zondag zijn afscheid zal aankondigen. Het merendeel van de Amerikanen denkt dat dit nog niet het geval zal zijn: Brady is immers van gewapend beton. Hij heeft een supergoed getraind lijf, hij staat bekend als een man die uitsluitend verstandige kost tot zich neemt en op die manier die bijna twintig jaar tuchtigingen op zijn lijf aankon.

Zo natuurlijk De lijst met records is veel te groot om zelfs maar even aan te stippen; de man excelleert op zovele fronten dat het bijna angstig is. De vraag die velen in Amerika zich stellen is: hoe heeft hij dat in hemelsnaam gedaan? Hoe heeft hij, op het blessure-seizoen 2008 na, zo lang, zo goed, zo schijnbaar natuurlijk, zo met overleg en inzicht kunnen spelen tegen steeds andere en jongere (en sterkere) tegenstanders? Wat maakt deze man van 1.94 meter (bij 102 kilo) zo’n voortreffelijke quarterback, een man die als een veldmaarschalk over het gridiron ­ – de Amerikaanse naam voor football-veld – trekt en bijna altijd als winnaar overblijft. Bijna ja, want verleden jaar gingen Brady en zijn Patriots eraan tegen de Philadelphia Eagles en werden er venijnige afscheidsstukken over Brady geschreven en stonden analisten tot diep in hun vocabulaire te tasten om Brady te roemen en tevens te zeggen: en nu maar lekker stoppen.

Nooit in paniek Brady heeft een sterk einde van het seizoen 2018-2019 gespeeld en hij heeft zelfs de grootste vuilspuiters tot zwijgen gebracht. Iedere keer weer was hij, met zijn haviksogen, zijn oersterke gooi-arm en zijn natuurlijke intuïtie, op zijn plaats om uit moeilijke spelsituaties te ontsnappen. Nooit raakte hij in paniek, hij bleef rustig, zoals hij leeft: in grote rijkdom (hij en zijn vrouw, Braziliaans fotomodel Gisele Bündchen, naderen samen een vermogen van 1 miljard dollar), weg van de snelweg, zeer privé, stil tegen de complete journalistieke wereld en zichzelf goed verzorgend. Met zijn TB12-artikelen (zijn sportmerk, om gezond te worden in deze ongezonde maatschappij) gaat hij velen in Amerika voor. Goed nadenken, mensenkennis en zelfdiscipline zijn de pijlers waarop hij leeft en speelt. En hoe zit het met die vermeende vriendschap en steun voor Donald Trump waarvan sommigen hem ‘verdenken’? Zijn vrouw heeft openlijk ‘No’ gezegd op de vraag of haar man op Trump stemde. Tom Brady, zoals altijd, weigert op privé-vragen te antwoorden. Hij lacht ze beleefd weg. Eigenlijk is hij te keurig, te welgemanierd, te vriendelijk en ook te goed voor deze wereld, maar ook hij kan verliezen. Dat beseft hij maar al te goed. Mede daarom kijken zondag die pakweg 110 miljoen Amerikanen onder wie de president van het land. Trump overigens noemt Brady ‘my friend’.

