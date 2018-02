Toezichthouder vindt dat Ziggo kabel moet delen

Als de maatregel doorgang vindt, krijgt VodafoneZiggo dezelfde status als KPN, dat al eerder zijn koper- en glasvezelnetwerk moest openstellen. Vincent Dekker, die in het Noord-Hollandse Bergen zijn eigen glasvezelcoöperatie opzette, zou het een positieve ontwikkeling vinden. "Het is een goede zaak dat dit gebeurt, maar het had al veel eerder moeten gebeuren."

Dekker vraagt zich bovendien af of het openstellen van het netwerk kleine providers helpt. "De voorwaarden die Ziggo stelt zullen niet voordelig zijn, waardoor de kleinere aanbieders uiteindelijk meer geld moeten vragen. Daarnaast is het voor kleine spelers lastiger om contracten af te sluiten met tv-aanbieders."

Netflix De deal lijkt vooral goed nieuws voor consumenten die alleen een internetabonnement willen. “TV-pakketten worden minder belangrijk. Mensen kiezen vaker voor een abonnement op Netflix en het journaal kijken ze dan wel via internet”, zegt Dekker. De openstelling van het Ziggo-netwerk is volgens hem ook positief omdat het qua kwaliteit en snelheid beter is dan het KPN-netwerk. Het is niet voor het eerst dat de ACM probeert Ziggo aan banden te leggen. Ook bij de overname van Ziggo door UPC moederbedrijf LibertyGlobal wilde de toezichthouder dat Ziggo het netwerk zou openstellen. Dat werd toen door de Europese Commissie tegengehouden. Reden was dat de commissie vrije toegang tot het telefoonnetwerk destijds belangrijker vond dan toegang tot het kabelnetwerk. “Wat de commissie deze keer zegt kunnen we niet voorspellen, maar we hebben tijdens het schrijven van dit voorstel regelmatig met de commissie gepraat en onze conclusies zijn tussentijds gedeeld”, zegt ACM-woordvoerder Frederique Hermie.

Koper en glasvezel De marktanalyse is opgesteld nadat meerdere kabelaars daar om vroegen. Sinds de laatste analyse in 2016 is er onder andere door de joint venture van Vodafone en Ziggo veel veranderd. Met de regulering hoopt de ACM dat er concurrentie komt op het kabelnetwerk. Zoals die er ook al eerder was bij koper en glasvezel. Iedereen die nu meteen zijn abonnement bij Ziggo wil opzeggen moet nog even geduld hebben. Kabelaars kunnen de komende tijd hun visie op het voorstel bij de ACM indienen. Waarna de ACM het aangepaste besluit voorlegt aan de Europese Commissie. De commissie beslist uiteindelijk of het voorstel wordt ingevoerd.