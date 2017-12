Toezichthouder gokmarkt gaf onterecht boete aan betaaldienst goksite

De Kansspelautoriteit heeft verschillende betaaldiensten een boete opgelegd omdat die bedrijven het gokken zonder vergunning zouden aanmoedigen. Want, zo redeneert de toezichthouder, als er niet kan worden betaald, kan er ook niet worden gespeeld.

De Raad van State veegt dat van tafel. In de Wet op de kansspelen staat niet 'nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinnig' omschreven dat het leveren van betaaldiensten onder bevorderen zou vallen. De Kansspelautoriteit is daarom niet bevoegd een boete uit te delen. De zaak was aangespannen door CURO Payments, één van de bedrijven die een voorwaardelijke boete kreeg opgelegd.

In Nederland is online gokken verboden. Al jaren wordt er gewerkt aan een wetswijziging die het websites mogelijk moet gaan maken een vergunning aan te vragen om toch kansspelen aan te bieden. Die wet wacht op behandeling in de Eerste Kamer.

De Kansspelautoriteit is voorstander van het openstellen van de online gokmarkt, omdat het dan eenvoudiger wordt de markt te reguleren en regels te handhaven. Nu zijn online kansspelen wel verboden, maar naar schatting van de toezichthouder wagen 400.000 Nederlanders desondanks weleens een gokje via websites.

De toezichthouder vreest dat het door de beslissing van de Raad van State 'nog moeilijker' wordt om op te treden tegen goksites. Eerder bleek ook al dat boetes aan buitenlandse illegale kansspelaanbieders niet kunnen worden geïnd.

