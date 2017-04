Toezichthouder AFM vindt het tijd voor Europees toezicht

AFM wil meer gaan samenwerken met andere toezichthouders in Europa. Volgens voorzitter Merel van Vroonhoven is dat zelfs een ‘must’, ondanks het feit dat ‘de steun voor Europa lijkt af te brokkelen’.

Van Vroonhoven greep gisteren de presentatie van het jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten aan voor haar pleidooi. Hoe de Europese samenwerking er precies uit moet zien, is volgens de voorzitter nog niet te zeggen.

“Nu is een groot deel van de regelgeving al Europees, maar de toepassing en het toezicht niet.” Van Vroonhoven wil een discussie over de vraag welk deel van dat toezicht Europees kan, en welk deel vooral nationaal moet blijven.

De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële sector in Nederland, maar geld en data in die sector bewegen zich makkelijk over de grens, stelt de toezichthouder.

Het afgelopen jaar legde de AFM minder boetes op. In totaal werden vijftien boetes uitgedeeld voor een bedrag van 8,5 miljoen euro. Het leeuwendeel daarvan werd betaald door de vier grote accountantskantoren vanwege tekortkomingen bij het controleren van jaarrekeningen.

Informele maatregelen

Na een aantal jaren van waarschuwingen werden Deloitte (1,8 miljoen euro boete), PwC (845.000 euro), EY (2,2 miljoen euro) en KPMG (1,2 miljoen euro) publiekelijk door de toezichthouder op de vingers getikt.

Volgens bestuurder Gerben Evers van de AFM blijft de toezichthouder de kwaliteit van de controle die de accountantskantoren doen op jaarrekeningen van bedrijven scherp in de gaten houden. Maar de AFM wil nog een stap verder: “We onderzoeken ook de cultuur en het gedrag van de accountantskantoren, en de manier waarop intern toezicht is vormgegeven.”

Naast boetes greep de AFM het afgelopen jaar wel vaker in. Hetzij via ‘informele maatregelen’ (650 keer), zoals waarschuwingsgesprekken of -brieven, of via formele maatregelen (100 keer) als een last onder dwangsom of een openbare waarschuwing.

We onderzoeken ook de cultuur en het gedrag van de ac­coun­tants­kan­to­ren Gerben Evers, bestuurder AFM

Voor het komende jaar presenteerde de AFM een reeks aan risico’s, prioriteiten en plannen van aanpak, zonder erg concreet te worden. Zo waarschuwt de toezichthouder voor de risico’s van aflossingsvrije hypotheken, waar mensen weleens achter zouden kunnen blijven met een onverwachte schuld als de looptijd afloopt. In de komende maanden wil de AFM in kaart brengen hoe groot dat probleem eigenlijk is, en wat er aan te doen is.

Daarbij geeft de AFM hoog op over de zogenoemde ‘sandbox’ - een idee overgenomen uit het Verenigd Koninkrijk. Daarin experimenteert de toezichthouder met marktpartijen over hoe de risico’s van aflossingsvrije hypotheken het beste zijn aan te pakken. De uitkomsten van die experimenten wil de AFM delen met alle spelers in de financiële sector.