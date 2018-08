Toeristen proberen Lombok te ontvluchten na aardbeving

Hulpwerkers hadden aan het einde van de dag een deel van het getroffen gebied nog niet bereikt. De verwachting was dan ook dat het aantal doden nog flink verder zou oplopen. Voor zover bekend zijn er onder de doden geen buitenlandse toeristen.

Het was de tweede aardschok op Lombok in een week en de beving van zondagavond 19.46 uur lokale tijd veroorzaakte chaos. De stroom en telefoon- en internetverbindingen vielen in delen van het eiland uit en er ontstond paniek. Er werd gegild en gehuild. Omdat was gewaarschuwd voor een tsunami, vluchtten mensen naar hoger geleden gebieden. Toen er slechts lage golven kwamen, werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Er vielen zeker 236 ernstig gewonden en eerstehulpposten konden de stroom slachtoffers niet aan. Het eiland werd ook nog geteisterd door naschokken.

“We zaten in een restaurant toen alles onwijs begon te schudden”, vertelt de Nederlandse toerist Thom Kuipers telefonisch vanaf het vliegveld. Hij en zijn vriendin brachten de nacht noodgedwongen met andere reizigers door in de open lucht, omdat het binnen wegens instortingsgevaar te riskant was. “We hebben geen oog dichtgedaan. Eerst lagen we vlakbij het strand, maar de mensen van het hotel brachten ons verder landinwaarts, uit angst voor een tsunami.”

Één aardbeving en alles stort in

De aardbeving richtte op het bergachtige eiland grote schade aan. Naar schatting 13.000 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Heel wat panden die bij de beving een week eerder al waren beschadigd, zakten alsnog in elkaar. Meer dan 20.000 mensen ontvluchtten hun huis. Hulpwerkers zochten her en der in het puin nog naar slachtoffers. Ook werden ruim 2000 mensen geëvacueerd vanaf de kleine Gili-eilanden voor de kust van Lombok.

“Anders dan toeristen, die er in hun hotels met een paar schrammen vanaf komen, wonen de mensen hier in krakkemikkige huizen”, meldt Nederlander Chaim Fetter over de telefoon vanaf Lombok. “Een huis bestaat hier uit een paar dakpannen op een rare constructie. Een aardbeving en het stort in.”

Fetter, die in het westen van Lombok een opvangcentrum voor straatkinderen runt, bivakkeerde ’s nachts noodgedwonge met tachtig kinderen in de open lucht. Gelukkig overkwam geen van de kinderen iets. Tijdens de aardbeving waren zij aan het bidden in een moskee die bestand was tegen schokken. “Voor de kinderen is dit heel problematisch. Ze zijn vaak al getraumatiseerd. Ze staan nu opnieuw op straat.”

Volgens Fetter hebben Nederlandse bedrijven en hulporganisaties hem al hulp aangeboden, maar is hij wel aan het einde van zijn latijn. “Het is vreselijk, alles wat we in dertien jaar hebben opgebouwd is in tien seconden verwoest. We hadden drie nieuwe gebouwen, die zijn allemaal ingestort.” Overal ligt rotzooi, voortdurend moet hij dingen regelen. “Ik heb sinds de aardbeving geen oog meer dicht gedaan.”

Indonesië ligt op de zogenoemde ‘Ring van Vuur’ rond de Stille Oceaan, waar continentale aardschollen op elkaar botsen. De tropische groene archipel wordt daardoor geregeld geteisterd door vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. In 2004 was Indonesië ook een van de landen die werd getroffen door een zware tsunami vanuit de Indische Oceaan, die 226.000 levens eiste.