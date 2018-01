Toenemende kritiek op handel cryptomunten

Beleggers in cryptovaluta hebben het deze week zwaar. De bitcoin en bijna alle andere digitale munten staan al dagen fors in het rood na herhaaldelijk kritiek op cryptomunten van overheden en financiële toezichthouders.

Van de honderd waardevolste cryptomunten die er volgens de website Coinmarketcap.com zijn, stonden er gisteren zo'n 95 in de min, vergeleken met een dag eerder. In drie dagen tijd verloor de bitcoin bijna een derde van zijn waarde, en zakte gisteren zelfs onder de 10.000 dollar. Vandaag schommelt de koers rond de 11.500 dollar. Op het hoogtepunt van de koers in december werden bitcoins voor bijna 20.000 dollar verhandeld. Ook andere bekende munten als Ethereum (min 35 procent) en Ripple (min 42 procent) verloren in drie dagen een fors deel van hun waarde. In totaal verdampte sinds maandag zo'n 240 miljard dollar aan waarde van alle cryptomunten bij elkaar, een bedrag dat gisteren bleef oplopen.

Het is de tweede dip in cryptoland in ruim drie weken tijd. Vlak voor de Kerst schoten veel cryptovaluta diep in het rood, om vervolgens in de weken erop weer iets op te krabbelen. Waar er toen geen duidelijke aanleiding was voor de neerwaartse druk, is die er nu overduidelijk wel. De afgelopen dagen kwam er vanuit diverse hoeken forse kritiek op de handel in cryptomunten.

Zuid-Korea

Het begon vorige week toen de minister van justitie van Zuid-Korea zei dat hij keek naar een manier om bitcoinbeurzen te verbieden. Zo ver is het nu nog niet: de Zuid-Koreaanse overheid doet eerst onderzoek naar beperkende maatregelen. In Zuid-Korea is de handel in bitcoins populair. Hetzelfde geldt voor China, waar de geruchten rondgaan dat Peking de toegang tot handelsplatformen wil verbieden. Cryptomunten zouden Chinezen afleiden van investeringen in de reële economie, aldus een intern memo dat in handen is van persbureau Reuters.

Ook in Europa zwelt de kritiek op de handel in cryptovaluta aan. Politici wijzen op het misbruik dat criminelen maken van de ge­a­no­ni­mi­seer­de handel.

Ook in Europa groeit de kritiek op cryptovaluta. In zijn nieuwjaarstoespraak zei de Franse minister van financiën, Le Maire, dat hij de handel in bitcoins wil beperken. Le Maire wees op het misbruik dat criminelen maken van veelal geanonimiseerde handel in cryptomunten. Maandag waarschuwde de Europese beurswaakhond ESMA ook voor de gevaren van beleggen in de bitcoin. Zo wordt de digitale munt niet overal meer geaccepteerd.