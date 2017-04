Toenemende bibbers bij Feyenoord en nieuwe hoop in Amsterdam

Toenemende bibbers in Rotterdam, nieuwe hoop in Amsterdam en, ja, misschien zelfs ook weer iets daarvan in Eindhoven. Het gaat nog te ver om te zeggen dat de titelstrijd weer helemaal open ligt, maar het ziet er na de 28ste speelronde en de 2-1 zege van Ajax vanmiddag op koploper Feyenoord toch anders uit dan steeds breder werd verwacht. De enige analyse kan onderhand nog zijn dat er vanwege vergaande grilligheid geen analyse meer op los te laten is, nu ook Feyenoord niet zo onwankelbaar blijkt als extern en stiekem toch ook intern gedacht.

De cijfers zijn nog in het voordeel van Feyenoord, met drie punten meer dan Ajax en vijf meer dan PSV, een niet al te zwaar restprogramma, een beduidend beter doelsaldo en het vooruitzicht dat PSV en Ajax elkaar nog treffen, in de 32ste ronde in Eindhoven. Maar vanmiddag werd in de Arena een forse tik uitgedeeld aan de in zijn jacht op de eerste landstitel sinds 1999 bovenal als stoer afgeschilderde ploeg, de stoerste ogenschijnlijk van Nederland die in Amsterdam met eigen wapens werd afgebluft.

Tweevoud

In breder perspectief bood deze ‘klassieker’ een gewichtige les in tweevoud voor het Nederlandse voetbal. Ajax was van leer getrokken met de felheid in de duels die juist de kracht van Feyenoord heet te zijn. Het is een wetmatigheid in het voetbal: pas als de werklust op z’n minst gelijk is aan die van de tegenstander, kan veronderstelde betere kwaliteit lonen. Dat gebeurde vanmiddag, en prompt bleek hoeveel vloeiender Ajax kan voetballen dan het technisch gesproken minder getalenteerde Feyenoord. Maar hoe vaak wordt die wetmatigheid niet veronachtzaamd in Nederland, ook en misschien wel vooral door Ajax, dat met al die kwaliteit niet voor niets voorlopig nog in de min staat.

Ajax was van leer getrokken met de felheid in de duels die juist de kracht van Feyenoord heet te zijn

Daarnaast mocht de topper als een warm pleidooi worden gezien voor een competitieopzet met play-offs, waarbij dit soort wedstrijden dan vier keer per seizoen zouden worden gespeeld. Met de intensiteit die Ajax opriep en die Feyenoord in de eerste helft nog trachtte beantwoorden, zou het Nederlandse voetbal op het huidige dieptepunt op termijn gediend kunnen zijn – naar het voorbeeld van België, waar de clubs na de invoering van de veeleisende extra duels in Europa langzamerhand een opgaande lijn vertonen.

Het is nog toekomstmuziek, mede daar nog maar moet blijken of in Nederland discussieland voor die nieuwe competitievorm een meerderheid te vinden is. Zolang dat niet zo is, en misschien wel langer als er geen ingrijpende vernieuwingen mogelijk blijken, zal het niveau van nu met al zijn schommelingen van dien dat van Nederland zijn. Breng daar maar eens lijn in. Zo was de wedstrijd van vanmiddag ook weer niet in zijn geheel reclame voor meer intensiteit en felheid. In de tweede helft had Feyenoord er geslagen bijgelopen: het was, alle gekende opwinding vooraf ten spijt, feitelijk geen wedstrijd meer.

In de voorgaande speelronde, bij Heerenveen, had Feyenoord zich nog kunnen herstellen van een al zwakke eerste helft, en dat had nog eens bijgedragen aan het ook intern natuurlijk graag gekoesterde beeld van onwrikbaarheid. Dat verbrokkelde toch plots in de Arena, waar niet voor het eerst óók bleek dat Feyenoord als de minst kapitaalkrachtige van de topclubs de gaten in zijn selectie, die door blessures en schorsingen in dit stadium overval vallen, minder adequaat kan opvullen. Het wegvallen van vooral Vilhena en Kongolo en, vroeg in de wedstrijd, spits Jørgensen woog zwaarder dan dat van de aanvallers Dolberg en Younes bij Ajax.

Het ziet ernaar uit dat trainer Van Bronckhorst zich ook in de slotfase van deze competitie niet meer kan bedienen van de favoriete opstelling waarmee hij toch lang heeft kunnen spelen. Bij de vraag hoe dat kan uitpakken, kan op de kortste termijn de geruststelling voor geschrokken fans zijn dat Feyenoord zijn voordelige cijfers woensdag kan consolideren, in De Kuip tegen Go Ahead Eagles.

Daar komt bij dat in de kwartfinale van de Europa League nog extra werk wacht

Ajax kan zich geen fout permitteren, normaal gesproken dan, maar het verleden heeft vaak genoeg geleerd dat die er in Amsterdam toch gauw insluipt. Daar komt bij dat in de kwartfinale van de Europa League nog extra werk wacht. PSV aast op de tweede plaats (en daarmee de voorronden van de Champions League) en wie weet, is er in een al mislukt verklaard seizoen nog meer mogelijk.

Het is en blijft Nederland. Ajax mag te wisselvallig zijn en te vaak niet zo gedreven als vanmiddag, PSV maakte er voor de winterstop een potje van en Feyenoord is zo stevig als gedacht nu ook weer niet. Maar dromen kunnen ze allemaal in Nederland, voetballand zonder structuur.