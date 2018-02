Toenaderingspoging eindigt in complete breuk met Turkije

Er zit toch weer een terugslag in de betrekkingen tussen Nederland en Turkije. De afgelopen weken vonden er gesprekken plaats om de diplomatieke banden te herstellen, maar gisteren heeft minister van buitenlandse zaken Halbe Zijlstra die stilgelegd. In een korte verklaring schreef hij dat beide partijen het niet eens werden ‘over de manier waarop normalisatie zou moeten plaatsvinden’.

Ik wil onze ambassadeur graag elders in de wereld inzetten Halbe Zijlstra

Later zei hij tegen de NOS dat het pijnpunt bleef of Nederland excuses zou maken voor de gebeurtenissen vorig jaar maart in Rotterdam. De Turkse minister van familiezaken Fatma Kaya moest toen onder politiebegeleiding Rotterdam verlaten, nadat zij tegen de wil van de Nederlandse autoriteiten campagne wilde voeren voor een referendum over een nieuwe Turkse grondwet. Zijlstra wilde dat beide landen deze gebeurtenis achter zich zouden laten, maar daar was Ankara volgens hem niet toe bereid.

Noodzakelijke stappen Het Turkse ministerie van buitenlandse zaken schreef gisteravond dat het nog altijd bereid is de banden te herstellen, als Nederland ‘concrete en noodzakelijke stappen’ zet. Er blijven dan ook vragen. PvdA-Kamerlid Liliane Ploumen en GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik willen graag van Zijlstra weten waarom het nodig was de gesprekken per direct helemaal te staken. Duidelijk is wel dat Zijlstra (VVD) in de Tweede Kamer zelfs bij de regeringspartijen weinig draagvlak vond voor een toenadering. Vorige week verweten CDA, D66 en ChristenUnie hem dat hij te veel begrip toonde voor de Turkse claim dat het zich met een militaire operatie mag verdedigen tegen Koerdische strijders in het Syrische Afrin. De Kamerleden willen dat Turkije bewijst dat het eerst vanuit Afrin is aangevallen.

Onvermijdelijk De drie partijen zien een verband tussen Afrin en de gestaakte gesprekken. “Formeel zeggen we natuurlijk dat het er niets mee te maken heeft, maar formeel duurt carnaval ook slechts drie dagen”, reageert CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. “Het kan niet zo zijn dat Erdogan goede sier gaat maken met de houding van Zijlstra. Hij heeft al gezegd dat de oude vriend Nederland achter hem staat, met een verwijzing naar Afrin.” Volgens Joel Voordewind (ChristenUnie) zou het ‘een heel vreemd signaal zijn de relatie nu te normaliseren’. Net als Van Helvert wil hij dat Zijlstra volgende week bij een Navo-vergadering erop aandringt dat Turkije snel bewijst dat het vanuit Afrin werd aangevallen. Sjoerd Sjoerdsma (D66) zegt dat zolang Turkije geen bewijst levert, het niet het juiste moment is om de betrekkingen te normaliseren. Volgens Han ten Broeke (VVD) was een einde aan de gesprekken tussen Turkije en Nederland onvermijdelijk. “Formeel is er geen link met Afrin. Maar er is wel een link met de manier waarop Turkije al zijn bondgenoten tegen zich in het harnas jaagt, inclusief Nederland.”