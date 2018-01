Toen schrijver Bert Natter wakker schrok uit een nachtmerrie wist hij: dit is het begin van een boek

"Twee herinner ik me nog, ze kwamen ongeveer op hetzelfde neer: we lopen samen door een straat en naderen een splitsing, we overleggen welke weg we zullen nemen en ik sla die weg in, maar als ik omkijk staat mijn broer nog bij de splitsing. In de andere variant lopen we ook samen op straat tot we bij een enorme ronde put komen zoals je in films ziet, mijn broer haalt het deksel eraf en zegt: nu moeten we hier naar beneden. Hij daalt af, terwijl ik boven blijf staan kijken.

Deze dromen zijn eenvoudig te verklaren, het is bijna Freud voor beginners, maar lang niet altijd weet je waarom je iets droomde. Ik vind het interessant om te proberen daarachter te komen, je gaat dan op een andere manier naar jezelf kijken. Vaak schrijf ik mijn dromen op en doe op mijn eigen manier aan droomduiding. Ik noteer ze ook uit een soort professionele belangstelling: elementen eruit verwerk ik in mijn boeken. Soms levert zo'n droom iets heel vruchtbaars op, zoals vorig jaar toen ik wakker schrok uit een nachtmerrie. Ik weet nog precies wanneer het was want de volgende ochtend, 19 februari, schreef ik erover in mijn dagboek.

Als je eenmaal in een flow zit is schrijven een soort lucide dromen

Alleen het staartje had ik onthouden: hoe ik tijdens een terroristische aanslag op een terras onder een tafeltje lag te schuilen voor een kogelregen, in de armen van een onbekende. Toen ik deze dagboekaantekening de volgende dag teruglas dacht ik: dit is het begin van een boek. Ik besloot de roman waar ik al anderhalf jaar mee bezig was terzijde te schuiven en mezelf een week de tijd te geven om de droom uit te werken. Aan het eind van de week had ik een half boek geschreven. Levensvatbaar was het dus zeker. Ik ben ermee verdergegaan en na nog een week was de ruwe versie af van het boek dat nu verschijnt onder de titel 'Ze zullen denken dat we engelen zijn'.

Ik vond het een intrigerende droom omdat ik niet wist wie die onbekende was. Aanknopingspunten had ik niet, maar ik besefte: als je samen zo'n intense situatie hebt meegemaakt kan het geen onbekende meer zijn, hoe ga je daarmee om? Dit gegeven heb ik in de roman uitgediept.

Tijdens het schrijven viel mij in dat de 'ik' in je droom te vergelijken is met de ik-figuur in een boek. Het zijn beiden afsplitsingen van jezelf: alter ego's die iets beleven wat jijzelf niet direct beleeft, maar op een vreemde wijze onderga je het toch. Zoals dingen in een droom in je hoofd komen, zonder dat je begrijpt waarom, zo gebeurt dat ook als je een roman schrijft. Als je eenmaal in een flow zit is schrijven een soort lucide dromen."

Bert Natter (1968) is schrijver, uitgever en journalist. Hij debuteerde in 2008 met de roman 'Begeerte heeft ons aangeraakt'. Op 18 januari verschijnt zijn vijfde roman 'Ze zullen denken dat we engelen zijn'.