Toen bleven de toeschouwers nog netjes achter een touwtje; Oranje bestaat 125 jaar

Zo’n 125 jaar geleden was voetbal een heel kleine sport. De Nederlandsche Voetbal- & Athletische Bond (NV&AB) telde eind 1893 precies 571 voetballers. Sparta uit Rotterdam had veruit de meeste ambities; dat had het eerder dat jaar al getoond door te spelen tegen de ­Engelse Harwich & Parkeston Footballclub, de eerste internationale voetbalwedstrijd ooit met een ­Nederlands team.

In februari 1894 nodigde Sparta het Engelse Felixtowe uit voor een wedstrijd op zijn terrein op het Schuttersveld. De NV&AB greep ­deze gelegenheid aan om dan ook maar een Bondselftal samen te stellen voor een tweede wedstrijd ­tegen de Engelse club. “De toegangsprijs werd vastgesteld op een kwartje”, aldus bondsofficial A.J. Bronkhorst.

Elitesport

Voor dat vertegenwoordigende elftal werden de beste spelers uit het land geselecteerd. In 1894 was voetbal nog een elitesport en daarom was het niet verrassend dat een jonkheer als J.W.F. van den Bosch in het Bondselftal belandde. Twee andere spelers uit dit elftal werden na hun voetbalcarrière zeer vooraanstaande figuren. Na zijn benoeming in 1902 tot hoofdredacteur van De Telegraaf werd Gerard ‘Kick’ Schröder één van de meest gevreesde journalisten van het land. En Jan Kan werd later minister in het eerste kabinet-De Geer – maar bekender nog werd hij als de vader van ­cabaretier Wim Kan.

Van dit selectieproces moeten we ons niet zo heel veel voorstellen. “Men dient rekening te houden met het feit”, zo schreef Het Rotterdamsch Nieuwsblad in zijn verslag, “dat het bondselftal bestond uit voor het grootste deel elkaar vreemde krachten, waarin de noodzakelijke eenheid grootendeels ontbreeken moest”. Er was niet eens een gezamenlijk shirt, zodat elke speler de wedstrijd in zijn eigen clubkleuren speelde – vijf verschillende shirts door elkaar heen.

Op 6 februari 1894 verloor dit Bondselftal met 1-0 van Felixtowe, vooral omdat de meeste spelers nog nooit met elkaar in één team hadden gespeeld. Aanmoedigingen konden helaas niet helpen, ook niet van een Haarlemse bezoeker met een stem als een klok. “Allo jongens, vooruit Holland! Hou binnen, Kan!”